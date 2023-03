David Bustamante rompe a llorar al hablar de su abuela

David Bustamante ha dicho adiós a un pilar en su vida: su abuela. A sus 40 años, el cántabro siempre se ha sentido muy afortunado por haber compartido grandes momentos junto a sus abuelos que le dejan un legado de recuerdos. Rescatamos un emotivo vídeo donde el cantante no pudo reprimir las lágrimas al recordar a una persona que fue vital para él. Dale al play.

"Ahora mi abuela cuando llego a casa, a veces no se acuerda de quién soy", se sinceraba junto a Anne Igartiburu en el programa 'Diez momentos' de Telemadrid. También elogiaba el talante de personas a las que les tocó una vida dura. "Lo que han trabajado estas personas y lo que han pasado". No es la primera ocasión en la que David Bustamante se explaya sobre sus abuelos. Siempre los ha tenido muy presentes y así se manifestó hace tan solo unos meses en el programa 'La Voz'. "Aprovecho cada segundo que tengo la oportunidad de mirarles a los ojos de que me sigan contando las cosas".

David Bustamante, muy unido a su abuela

El cantante ha querido rendir tributo a su abuela a través de un emotivo vídeo que compartió en redes en el que se observa la complicidad que existía entre ambos. En el mismo, él le cantaba una canción y le decía "te quiero". "Aquí sin saberlo me dedicaste tu última sonrisa, me miraste con el amor de siempre. Hoy estoy roto de dolor… Sin ti este mundo es mucho peor, por que eras la bondad personificada… Te amo Güela! Y siempre te llevaré en lo más profundo de mi corazón… Descansa en Paz que bien te lo has ganado", afirmaba.

Los últimos años, David Bustamante ha exprimido los momentos que ha vivido junto a su abuela. "Siempre la escucho como si escuchara esa historia la primera vez porque cada segundo es tan importante como el primero y el último. Ellos son los que empezaron todo y los que nos han regalado las familias que tenemos y la sabiduría que vamos adquiriendo con los años", señalaba recientemente. Su exmujer, Paula Echevarría, también mostraba su pesar por la pérdida y lo hacía a través de un comentario que dejaba plasmado en el muro del cántabro. "Una de las mejores personas que he conocido en mi vida", afirmaba la actriz.