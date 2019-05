David Bustamante se va de concierto con una mujer y no es Yana Olina

No. David Bustamante no ha dejado a Yana Olina. Pero la noche del miércoles sí se separó de ella durante al menos dos horas para apoyar a otra mujer. Pati Cantú es una cantante mexicana que está presentado en España su último trabajo, ‘333’, y no ha dudado en aceptar la invitación para cantar con ella.

Un trabajo que le llega en un momento personal de mucho aprendizaje. La artista ha superado grandes problemas de salud y ha sufrido una pérdida familiar que le ha dejado muy tocada, pero que reconoce que irremediablemente le ha ayudado a componer. Algo que hace desde los 6 años cuando su máxima inspiración era Alejandro Sanz, con quien este año ha conseguido grabar una de las canciones del álbum.

Además, ha conseguido que David Bustamante y Yana Olina se separen durante unas horas, algo que no parece fácil, pues desde que confirmaron su relación no se separan. El de Cantabria, junto a sus grandes amigos Pablo López y Miriam, acudió al concierto de Cantú en la sala Joy Eslava de Madrid para subirse al escenario y acompañarla con la voz.

La canción elegida para el dueto sobre el escenario fue ‘Contigo’, una canción lenta y romántica con la que consiguieron emocionar al numeroso público, que móvil en mano grababa la actuación sin perderse un detalle. David recordó con la actuación a aquel chiquillo que hace ya 17 años salió de Operación Triunfo, pues la balada es sin duda algo que dominaba entonces y que sigue interpretando a la perfección ahora. Ambos se mostraron cómodos en el escenario y disfrutaron sin duda de la voz del otro y del entregado público que aplaudía y ovacionaba sin parar a la improvisada pareja artística.

Además, al finalizar, David quiso decir unas palabras. Le dijo que España debía quererla porque nadie podía no hacerlo, explicó que se conocen desde hace muchísimos años y que tenía claro que este concierto solo era un primer paso en la capital para ella, pero que habría muchos más.