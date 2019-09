Aunque las vacaciones están muy bien para descubrir nuevos destinos, también son estupendas para volver a casa y reconectar. Eso es precisamente lo que ha hecho David Bustamante, que en medio de la vorágine que está viviendo en estos días por su última gira ‘Héroes’, ha hecho un pequeño hueco para regresar a su Cantabria natal.

La cita importante en la que Bustamante y Paula han preferido evitarse

Una vuelta al piso de sus padres, del que se despidió con apenas 18 años cuando entró en la academia de ‘Operación Triunfo’ y en el que sigue teniendo su hueco. «En esta habitación soñé cada noche con poderos cantar… Gracias por hacerlo posible!😢❤️🔝#MiCasaDeTodaLaVida», ha escrito junto a una fotografía en la que aparece en su antiguo cuarto, en el pasó su adolescencia y desde la que, como desvela, soñaba con ser el artista que es hoy día.

Pero no es la única fotografía con la que David ha sacado a la luz toda la nostalgia y es que también ha mostrado a sus seguidores parte del portal del edificio y una ‘costumbre’ que todavía tiene: utilizar la barandilla para no tener que bajar por la escalera. «¿Y cómo no? ¡Bajando las escaleras como lo hacía de niño!😂😂😂 PD: Yo creo que no pisé todas las escaleras en mi vida! 😂😂😂 #NecesitabaVolverAlPrincipio ❤️ #EmpiezoDeNuevo».

Bustamante hace con Yana Olina lo que jamás hizo con Paula Echevarría

Más allá del mensaje, lo más significativo, lo que demuestra que David necesitaba volver al lugar donde comenzó todo está en el hastag que acompaña a la imagen: «Necesitaba volver al principio». Desde que se hizo famoso la vida de Bustamante ha cambiado tanto que ha necesitado tomarse un momento para recordar de dónde viene. Si bien estos últimos años han sido complicados por su separación de Paula Echevarría, ahora vuelve a vivir un momento muy feliz junto a Yana Olina.