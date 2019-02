Qué buen momento está viviendo David Bustamante. Tras una época regular en la que su divorcio con Paula Echevarría le convertían en protagonista de titulares día sí, día también, el cantante ha conseguido recuperar el equilibrio en su día a día. Le tiene mucho que agradecer al trabajo, donde está viviendo un momento muy dulce por dos vías, su papel como consejero en ‘La Voz’ junto a Luis Fonsi y la publicación de su último trabajo, ‘Héroes en tiempos de guerra’.

La misteriosa acompañante de Bustamante

Pero no todo se lo debe a su pasión por la música. Sus amigos han sido una parte importante en esta nueva etapa en la que le acabamos de ver acompañado de una atractiva morena.

Juntos en una fiesta con unos amigos

Hace unos días, David Bustamante acudió a casa de unos amigos y salió en muy buena compañía, una joven de larga melena castaña que, por las risas que compartían, parece ser una buena amiga. Si bien la identidad de la joven es todo un misterio, lo cierto es que tiene cierto parecido a una de las presentadoras del momento: Lara Álvarez.

Bustamante, muy buen feeling con Luis Fonsi

Pero no solo tuvo momentos de complicidad con esta mujer, también con otro amigo al que se abrazó con cariño.

El nuevo look de Bustamante, con coletita

Esta amistad no fue lo único que llamó la atención de la jornada. Mientras que en sus apariciones públicas Bustamante opta por llevar el pelo suelto, en esta ocasión decidió dar un giro radical a su imagen y hacerse un pequeño moño para que el pelo no se le pusiera en la cara. De momento, David no se ha atrevido a lucirlo en sus redes sociales, donde presume de su larga melena, que lleva siempre peinada hace un lado.

Las aguas vuelven a estar calmadas en su vida y, además de tener una buena relación con exmujer, David está disfrutando al máximo de su hija Daniela, que hace unos días le hizo un bonito que regalo que le hizo sentirse “la persona más feliz y más dichosa del mundo”.

