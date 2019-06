2 El peligro de esta moda en las redes

“Cuando vivimos tan aislados y pensamos que estamos acompañados y limitamos nuestras conversaciones a estar con la gente que no está presente y no compartes, no miras a los ojos, no tocas piel, no das la mano… Te deshumanizas y nos está haciendo mucho daño. Estamos perdiendo eso y es una pena”.