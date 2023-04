David Bustamante confiesa cuál es su mayor miedo: "Tengo hasta pesadillas"

David Bustamante acudía a 'El Hormiguero' para presentar su proyecto sobre las tablas del teatro, la nueva temporada del musical 'Ghost'. Después de haber estado en Madrid, comenzó una gira por España que ahora continúa. Tras confesar cómo estaba viviendo este paso alejado de los conciertos, desvelaba cuál era su mayor miedo alejado de los focos. Es algo que le ha acompañado desde hace mucho tiempo y que no consigue dejar atrás: "Tengo talasofobia, miedo al mar y la oscuridad de este". Es el no ver el fondo, el notar la oscuridad caer sobre el mar lo que le produce es "terror". Ha intentado en varias ocasiones luchar contra ello, pero no lo ha conseguido.

"Tengo una casa encima del mar, disfruto mucho de él y tengo, incluso, una tabla. Estoy todo el rato encima", confesaba a Pablo Motos. Aunque habla con una sonrisa de todo esto solo le queda reconocer que "aprendí por miedo, si me caigo no me da miedo ni a mojarme". Incluso ha tenido algún momento junto a su hija Daniella en que lo ha pasado mal. Contaba una anécdota de un día que fue junto a ella al mar, "se cayó un par de veces de la tabla y le dije que aprendiera a ir arriba o nos íbamos a tierra firme". Bromeaba con ella que no le hiciera pasar por eso de nuevo: "No me hagas salvarte más veces". Al final siente que es inevitable que este miedo al oscuro y profundo mar se manifieste: "Luego tengo hasta pesadillas".

David Bustamante y su "temblorosa" experiencia en Valencia

En uno de esos viajes que ahora afronta David Bustamante como parte de un equipo de teatro musical, llegó a Valencia. Lo diferente de esta visita fue la fecha, en plena celebración de Las Fallas. Nunca antes había vivido tan de cerca estas fiestas y resultó ser todo una experiencia. "Me cogieron el teatro al lado de la plaza del Ayuntamiento. Me temblaba hasta la cama". Al final, al ver todo el ruido que tenía a su alrededor tuvo que pedir un cambio: "Pedí un hotel más alejado, pero la ciudad estaba acordonada y tenía que andar mucho hasta el teatro".

En esos trayectos mucha gente le reconocía y le saludaba de manera efusiva. Luchaba, también, con toda la multitud, los petardos y el humo para poder llegar a tiempo, algo que finalmente consiguió. Momentos similares le ocurrieron en Zaragoza. Siempre ha tenido a los fans sorprendiéndole pero, en estos últimos viajes, todavía le han podido sorprender. Allí, de hecho, vivió uno de los momentos más surrealistas de su carrera cuando, en plena representación, una espectadora se agarró a su brazo. "Iba por el pasillo y no me soltaba, no podía mirarla como ella esperaba...tuvo que ayudarme una acomodadora", relataba mientras recordaba la anécdota.

Ahora comparte su tiempo con su próximo proyecto, un nuevo disco: "Tengo todo un nuevo álbum compuesto, estamos en estudio y dentro de poco entraremos a grabar". Es algo que espera con mucha ilusión, el poder volver a los escenarios como cantante de sus canciones. Habrá tiempo también entre todo esto para preparar el lanzamiento de un perfume bajo su nombre. Es uno de sus proyectos más exitosos, de hecho. Ya sería la novena fragancia que se atreve a lanzar al mercado dentro de su colección: "Los hacemos tan bien que sería una pena quedarnos aquí".