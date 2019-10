David Bustamante volverá en la vida pública en cuestión de horas. Tras meses evitando encuentros con los medios de comunicación, el de San Vicente de la Barquera tiene este miércoles una cita con numerosos periodistas para patrocinar un evento de coches con el que lleva años colaborando.

Amigos, hoy por fin he conseguido salir de la cama, lamento mucho no haber podido dar el concierto del pasado fin de semana en las Fiestas Patronales de Fuenlabrada. Sabéis que me debo a todos vosotros y sois la pieza fundamental de mi vida. [Hilo]

— Bustamante (@David_Busta) 19 de septiembre de 2019