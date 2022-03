David Broncano se ha convertido por méritos propios en uno de los presentadores estrellas de la televisión gracias a ‘La Resistencia‘. Su humor ácido y su complicidad con los invitados, lo ha catapultado a ser uno de los referentes para muchos de sus espectadores. Sin embargo, lo cierto es que poco o nada se sabe de su vida privada debido a que se muestra muy hermético a la hora de hablar de estos temas. Este sábado, mostraba su faceta más personal a Bertín Osborne y reconocía que jamás iría a un formato como ‘Supervivientes‘ porque no le gusta hablar de su vida fuera de las cámaras. A sus 36 años, el joven acumula una gran fortuna y ha querido invertirla en el mercado inmobiliario.

David Broncano ha adquirido dos áticos contiguos en Madrid, tal y como ha publicado ‘Vanitatis’. En concreto, el presentador de ‘La Resistencia’ adquirió a finales de 2021 dos pisos situados en la secta planta de un antiguo edificio madrileño. Según explica el portal, ambos suman 170 metros cuadrado más los 70 metros cuadrados de terraza (con vistas a Casa de Campo, zona en la que ha residido con anterioridad).

El cómico ha hecho uso de una hipoteca a la hora de adquirir las dos viviendas y tendrá que seguir haciendo uso de sus ahorros para reformarlas debido al estado de conservación de la finca. Cabe destacar que el edificio se construyó en los años 40 y fue sometido a una gran reforma a finales de los 90. Por otro lado, tal y como ha adelantado el medio citado con anterioridad, David Broncano ha realizado la compra en solitario después de barajar varias opciones en el mercado. En marzo de 2020, el presentador de ‘La Resistencia’ enseñó el piso de lujo en el que residía de alquiler en plena plaza de España. «Tienes unas vistas acojonantes», describía Jordi Évole durante su visita al mismo.

Como decíamos, David Broncano es muy hermético a la hora de hablar de su vida privada. Prueba de ello es la condición que le puso a Bertín Osborne para grabar junto a él una nueva entrega de ‘Mi casa es la tuya‘. En concreto, el cómico pidió no llevar a su familia de invitados y por ello durante la velada que pasaron en la finca del cantante tan solo les acompañaron Pocholo, El Sevilla y Boris Izaguirre. «Normalmente, llevan a amigos y familia del invitado, pero dije que no quería porque me daba pudor ver gente ahí hablando de mí«, explicó el presentador de ‘La Resistencia’. Actualmente, el humorista tiene una relación con la actriz Silvia Alonso, tal y como adelantó SEMANA en exclusiva. Aunque no suele hablar de su vida amorosa, Broncano se ha convertido en ocasiones en personaje del corazón al tener sonados romances con mujeres tan conocidas del mundo del espectáculo como Paula Badosa o Adriana Ugarte. Con esta última mantuvo un breve affaire que comenzó a finales del año 2019

David Broncano y su nueva etapa como empresario

Si algo caracteriza a ‘La resistencia’ son las dos preguntas que realiza David Broncano a siempre a sus invitados: «¿Cuánto dinero tienes en el banco?» y «¿cuándo fue la última vez que tuviste relaciones sexuales?». En su encuentro con Bertín Osborne, el presentador confesó que había ganado mucho dinero, aunque no quiso desvelar la cantidad exacta que tenía en su cuenta bancaria. «Gano dinero como presentador, gano mucho dinero, jamás pensé que iba a ganar eso, lo gano holgadamente. Tengo mucha suerte», admite. El humorista reconoce que es muy afortunado por todo lo que ha conseguido con tan solo 36 años: «A su vez lo gano haciendo bromas y haciendo chistes. Es noble, el dinero lo gano haciendo el bien. Tengo cero reparos con eso, gano mucho dinero y no hago daño a nadie. Hago que ese dinero revierta en el bienestar de la gente que yo considere».

De la misma forma, Broncano hace hincapié en que ahora como productor no ha conseguido ganar mucho dinero, aunque en en su faceta como presentador si. «Estamos empezando. Pero en lo nuestro se gana dinero, presentando un programa se gana mucho dinero», explicó. Después de dar el gran salto a la televisión, el presentador también puede presumir de su etapa como empresario gracias a ‘Encofrados Encofrasa’, la productora que ha fundado junto a los también humoristas Ricardo Castella y Jorge Ponce.

Te interesará saber...