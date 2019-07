11 Comunicado público

Harto de especulaciones, David Bisbal decidió emitir un comunicado que puso en boca del periodista Aurelio Manzano. «Si hemos tenido una mala relación es porque yo siempre he defendido el no mercadeo con mi hija», decía el venezolano parafraseando las palabras del almeriense. Reacción que, hasta la fecha, no había tenido precedente en la vida de David Bisbal.