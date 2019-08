Cuando las aguas parecían calmarse entre Elena Tablada y David Bisbal, el almeriense protagoniza un encontronazo con una seguidora a través de las redes sociales. El cantante anunció con un vídeo que estaba trabajando en su nuevo disco y su próximo single, que él mismo ha desvelado que será una balada. Sus fans comentaron su publicación y una de ellas hizo enfadar al almeriense por las malas formas que tuvo al hacer un comentario.

Una fan provoca el enfado en David Bisbal

«Qué hartura. Al final monta algún dúo porque da la sensación de que da la sensación de que no eres capaz de tener éxito por ti solo. ¿Dónde quedó el Bisbal de ‘Bulería’ con esas coreografías y esa espontaneidad? Qué lastima con lo fan que yo he sido de ti, te están aconsejando mal. Tú sabrás lo que haces«, ha sido el primero de una ristra de comentarios que le ha escrito una seguidora (y que ya están borrados).

Varias fans empezaron a discutir por el hilo de conversación de este comentario, hasta que David Bisbal respondió y aconsejó a esta fan con la forma que tiene de decir las cosas: «Tu opinión es muy respetable, pero en este caso la opinión ha sido como un regaño, como si te lo dijera tu tía Manoli y tú a mí no me conoces de nada».

Bisbal anuncia que está preparando su nuevo single

«Y ojo, tienes razón en muchas cosas que has escrito. Pero a veces la gente que es anónima y escribe a la gente en las redes sociales lo hace con esa valentía que roza una confianza que no hay«, continúa escribiendo.

«Tengo que decir que no soy un artista difícil, es más me gusta mucho dejarme aconsejar porque creo que es como mejor se aprende. Lo que no me gusta es que la gente se crea que da consejos cuando en realidad está regañando a otra persona que no la conoce. Prueba a dejar tu opinión sin regañar, a ver cómo te va. Sigue este consejo que también es positivo«, ha concluido su comentario.