La pulla de David Bisbal a Elena Tablada que reaviva su eterna guerra

Año Nuevo, vida nueva. Al menos eso es lo que suele decir, pero parece que, con la llegada del 2019, las rencillas entre David Bisbal y Elena Tablada en 2018 tienen su continuidad y están lejos de quedarse como un fantasma del pasado. El cantante ha decidido lanzar una nueva pulla a su exmujer a través de las redes sociales, haciendo que su guerra vuelva a estar de actualidad, pese a que el espíritu navideño aún impregna el ambiente.

Leer más: la respuesta del chófer de Bisbal a la demanda de Tablada

La indirecta a Tablada de David Bisbal

“Mucha gente arruina el presente por algo del pasado que no tiene futuro”. Así comenzaba el primer mensaje del año de David Bisbal en su perfil de Instagram, como acompañamiento a una fotografía en la que el almeriense aparece sentado pensativo en unas escaleras. ¿Se refiere a las últimas acciones de su ex, Elena Tablada? Así lo creen muchos de sus seguidores, que le aconsejan sobre cómo puede manejar su situación en medio de la guerra.

Bisbal despeja dudas

Para no generar mucho más revuelo con esta afirmación, David Bisbal añadió en su primer escrito del año una explicación a esta pullita que lanza al viento, pero que muchos han entendido que tiene una destinataria clara: “Lo que quiero decir con esto es que algunas cosas no se pueden cambiar, pero sí podemos estar más preparados para el futuro. Ánimo mi gente, este año 2019 será espectacular”, zanja.

La guerra con Tablada no se enfría

El 2018 ha estado plagado de indirectas entre David Bisbal y su ex, Elena Tablada. Una batalla en la que también ha participado su mujer, Rosanna Zanetti, quien no ha querido quedarse callada ante lo que ha entendido como ataques por parte de la mujer que un día ocupó su lugar. Esto provocó mucha tensión en la familia, que afectaba a la hija que el cantante y la diseñadora tienen en común.

Elena Tablada ‘se olvida’ de Bisbal

Al menos durante los primeros días del año, Elena Tablada ha preferido no hacer alusión a su ex y se ha centrado en demostrar lo feliz que está junto a su nuevo marido, Javier Ungría. En sus redes sociales no hay dardos envenenados ni indirectas, al menos no en los tres primeros días del 2019: “Riéndonos como siempre. Que nunca falten las risas. Donse sea, pero siempre con parada en mi Cuba linda”, escribía como acompañamiento a una preciosa estampa.

Rosanna Zanetti, sin ganas de perder la ilusión

La mujer de David Bisbal está esperando su primer hijo y no quiere que este feliz momento se vea enmascarado por una guerra en la que entiende que ella es meramente una víctima colateral. Su marido y su ex batallan por su hija, algo en lo que ella ofrece su apoyo, pero entendiendo que nada puede hacer. Por ello, continúa disfrutando de las mieles de su feliz espera.

Eso sí, Rosanna no para de trabajar mientras el bebé llega

Más contenido .....