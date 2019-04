David Bisbal está viviendo un momento inmejorable. Además de no dejar de trabajar y cosechar éxito tras éxito, el cantante está a punto de convertirse en padre por segunda vez. Su mujer, Rosanna Zanetti, está en la recta final del embarazo y apenas le quedan “dos semanas” para conocer a su bebé.

David Bisbal y Rosanna Zanetti, como nunca los habíamos visto

“Estamos preparadísimos para lo que va a llegar”, ha asegurado David en el estreno de la película ‘El parque mágico’, en la que se ocupa de la banda sonora. Además de estar “muy felices”, los futuros papás tienen un deseo, que el parto se adelante un poco. Y todo ello por la apretadísima agenda del autor de ‘A partir de hoy’, que comienza el próximo 1 de mayo la segunda parte de su gira americana.

Bisbal explica claramente los motivos por los que ha demandado a Elena Tablada

David Bisbal da un golpe en la mesa: “Solo quiero que mi ex proteja la intimidad de mi hija, que no lo ha hecho nunca”

Elena Tablada estalla contra David Bisbal tras recibir la demanda: “No entiendo su postura”

“Estamos deseando que se adelante ya un poco para que pueda tener mucho tiempo, para que yo pueda estar más tiempo con el niño ya que el 1 de mayo me tengo que ir a México. Antes se adelanta, antes puedo estar con él”, ha dicho.

Y mientras que él está exultante y sin parar de trabajar, Rosanna está “espectacular” y contando las horas. “No tiene miedo, tiene ilusión, ha hecho un trabajo espectacular, ella es una fuerza única. Lo ha llevado muy bien, pero ahora tiene muchas ganas y esa ansiedad de tener ganas de conocer al niño”. Pero no solo ella y es que Ella, la hija mayor de Bisbal también tiene muchas ganas de convertirse en hermana mayor, “está emocionadísima”, afirma su padre.

Si bien faltan unos quince días para que el pequeño venga al mundo, sus papás siguen sin querer compartir cómo se va a llamar, algo que tienen decidido desde hace tiempo. “El nombre lo sabemos, pero vamos a esperar el momento porque puede ser bonito”.

Hasta entonces habrá que quedarse con la intriga y es que la mente de David Bisbal está puesta en el próximo nacimiento, que no se quiere perder. “Estaré en el parto, ¡yo a Rosanna no la dejo sola! No sé si cortaré el cordón, lo que me dejen lo haré encantado”.