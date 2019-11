David Bisbal ya no puede más en su guerra judicial con Elena Tablada. Así lo dejó ver el cantante hace unos días a la salida de los Juzgados de Alcobendas (Madrid) cuando rompió su silencio ante los medios: “Aquí lo que importa es que hable la justicia para favorecer a mi hija para que se la proteja y defienda”. Por su parte, la ex del cantante con rostro serio aclaró que su visita al juzgado era por un asunto nuevo: “La demanda no tiene que ver con la anterior de las fotos ni nada por el estilo”.

