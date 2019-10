13 Carga contra David Bisbal

Elena Tablada madre no ha dudado en salir en defensa de su hija, y es que, según ella, el cantante no tiene ningún motivo para enfadarse. «Las ha quitado por no tener más lío, es una tontería. No le dijeron que las quitara, pero él sigue dando la lata…», añadía la madre de la diseñadora.