A David Bisbal aún no le ha dado tiempo a descansar. Acaba de aterrizar en España después de actuar en Los Ángeles y dar una amplia gira por el continente americano y su primera parada en nuestro país ha sido los Premios Cadena Dial, celebrados en la isla de Tenerife. No había mejor recibimiento.

El almeriense es consciente de que, en su ausencia, en España se ha hablado mucho de él. De su supuesta mala relación con Alejandro Sanz, la cual desmiente categóricamente con humor diciendo: “eso es falso. Nos partimos de risa escuchando eso”, pero sobre todo se ha hablado mucho de su actual mala relación con su ex, Elena Tablada, con la que libra una batalla en los tribunales en pro de defender los intereses de su hija.

Aunque no es habitual que se pronuncie públicamente respecto a estos temas, algunas inexactitudes han colmado su paciencia y David Bisbal ha aprovechado su encuentro con la revista SEMANA, que ha viajado a Tenerife para cubrir los Premios Cadena Dial, para dejar claro algunos puntos y sobre todo mandar un mensaje a la madre de su hija. “Mira, los asuntos de los menores no deben estar por encima de los debates y por eso digo que hay que tener cuidado”, ha comenzado diciendo muy serio el cantante.

“Pero sí me gustaría aclarar una cosa muy importante: cuando la madre de mi hija va a una televisión a hablar de este tipo de cosas, que no deberían hablarse porque son temas de menores, es porque yo ya previamente he tratado de convencerla de que trate de proteger la intimidad de su hija, que no lo ha hecho nunca” ha seguido el artista.

Además, David Bisbal también ha querido aclarar que los actuales problemas que tiene con la madre de su hija no están en si ella comparte o no fotos de la pequeña en las redes sociales. “Una cosa muy importante: yo no he dicho jamás que la ni la madre ni la familia de la madre de mi hija no pueda poner fotos de la niña. Yo eso no lo he dicho. Yo solo quiero que proteja la intimidad de una menor, nada más, que no hable de ella, que no la asocie a marcas, punto. Solo eso”, ha rematado Bisbal en su espontáneo discurso.

De momento, parece quedar claro que no han llegado a un entendimiento al respecto y tendrá que ser la justicia la que determine cómo actuar entre el cantante y Elena Tablada. Él solo quiere centrarse en el bienestar de su hija mayor y también en la llegada de su segundo hijo, un niño, que, según él, ya tiene nombre, pero que, de momento, no quiere desvelar. “Sí, sí, los padres claro que lo sabemos”, dice muy divertido y sembrando la curiosidad. Esperaremos pues.