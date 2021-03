Tenemos las primeras imágenes de David Bisbal tras conocer la noticia de su amigo y compañero, Álex Casademunt. El almeriense está completamente roto

Este miércoles hemos amanecido con la triste noticia de la muerte de Álex Casademunt a los 39 años tras un accidente de tráfico a última hora de la tarde del martes. El cantante saltó a la fama por su paso por la primera edición de ‘Operación Triunfo’ y todos sus compañeros de programa y amigos no daban crédito de la noticia que acababan de conocer. Chenoa, David Bustamante, Manu Tenorio… todos ellos han querido despedirse de él públicamente a través de las redes sociales y apoyar a la familia en este momento tan complicado que están atravesando. Pocas horas después de conocer el fallecimiento de Álex Casademunt, David Bisbal ha reaparecido llevando a su hija al colegio. Con el semblante serio y al borde de las lágrimas, el almeriense ha recordado a su gran amigo, que perdía la vida este martes.

El artista almeriense recuerda a Álex Casademunt con mucho cariño

No está siendo un día fácil para los amigos y familiares de Álex Casademunt. A pesar del gran dolor por el que están atravesando, David Bisbal ha querido hablar con los medios de comunicación que se han acercado hasta las inmediaciones de su casa para darle el pésame. «Terrible. Ha sido terrible», han sido las primeras palabras que el almeriense ha podido pronunciar. Bisbal ha desvelado que nada más conocer la muerte de su compañero, lo primero que ha pensado ha sido en los niños. Hay que recordar que Álex era padre de una niña llamada Bruna, de tres años, su gran amor. El cantante no puede evitar emocionarse al hablar de la pequeña que ha perdido a su padre. No te pierdas el vídeo y dale al play.

Vídeo: Europa Press

David no daba crédito a la noticia de la muerte de su amigo y ha querido reflexionar sobre ello: «Realmente pensamos que la vida es eso, un abrir y cerrar de ojos y que estamos expuestos a cualquier peligro en cualquier momento. En la calle, con las enfermedades», comienza diciendo. Ha sido una mañana muy dura para todos pero el cantante se ha refugiado en sus hijos: «Por eso cuando hoy me he despertado y he visto a mis niños, que además estoy con los tres, pues me he abrazado a ellos y lo primero de lo que me he acordado ha sido precisamente de Bruna que es como se llama su hija», cuenta. Tal y como cuenta Bisbal, los compañeros de programa han estado en contacto tras conocer la noticia.

La sorpresa de Bisbal a Álex por el nacimiento de su hija

En una entrevista, Álex Casademunt hablaba de la excelente relación que tenía con David Bisbal. Precisamente, confesó el regalo que este le hizo por el nacimiento de su hija Bruna. Tal y como contó en aquel momento Álex, un día le llegó por correo postal un paquete firmado por David Bisbal: era un colgante con el nombre grabado de su hija Bruna. Un bonito gesto que el almeriense tuvo con él y que demostraba la estrecha relación entre ambos.