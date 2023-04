David Bisbal denuncia la desaparición de su hermano

David Bisbal vive horas de verdadera angustia. Su hermano, José María Bisbal, lleva desaparecido desde este martes. La Guardia Civil ha activado el protocolo y ha desplegado medios por tierra, mar y aire para poder dar con su paradero. Así lo han confirmado a SEMANA Joaquín Amills, Presidente de la Asociación SOS Desaparecidos. Asimismo, fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería ha confirmado que «familiares» han presentado una denuncia en las dependencias de la Benemérita en el municipio de Roquetas de Mar.

José María, hermano de David Bisbal, ha trabajado como mánager de las giras del cantante

La búsqueda comenzó ayer, después de que sus familiares "presentaran una denuncia por su desaparición a media tarde", tal y como adelanta el diario 'Ideal', como es habitual en estos casos, "se activó el protocolo de desaparecidos" para proceder a su localización. La Benemérita está poniendo todos los medios a su alcance para poder dar con José María, al que sus familiares vieron por última vez poco antes de la denuncia. Por el momento, la Guardia Civil trabaja en cualquier línea de investigación, aunque se centra por ahora en localizar el vehículo de José María, un BMW X6 de color gris y matrícula 1236GHW, para lo que ha pedido la colaboración ciudadana.

José María Bisbal es el mayor de los dos hermanos que tiene David Bisbal. En el año 20021, tras el éxito del almeriense en la primera edición de 'Operación Triunfo', -donde quedó segundo finalista por detrás de Rosa López, la ganadora de esa edición-, dejó su trabajo para ayudar a su hermano en las tareas de representación. Antes de que el artista saltase a la fama, José María trabajaba en el hospital de El Ejido como administrativo. Pero lo dejó todo para convertirse en el mánager de las giras de su hermano.

Fuentes de la familia de David Bisbal piden a SEMANA que las informaciones sobre la desaparición de José María "se manejen con delicadeza"

Según el cartel de búsqueda que ha hecho público SOS Desaparecidos, José María mide 1,70 metros, tiene el pelo canoso y los ojos marrones. La última vez que salió de casa llevaba un chándal de color gris y conduciendo su vehículo. Además de unidades de tierra, mar y aire se han incorporado otros cuerpos de seguridad para poder encontrarlo.

José María Bisbal Ferre, desaparecido el 4 de abril de 2023, tiene 54 años y estaba muy unido a su hermano. David Bisbal no suele hablar de sus hermanos en los medios de comunicación. Siempre discreto, hasta el momento no ha compartido en sus redes sociales ninguna nota o aviso que alerte sobre la desaparición de su hermano. En su perfil de Instagram no ha publicado mensaje alguno relativo a José María, aunque desde el entorno del intérprete aseguran a SEMANA que tanto él como toda la familia están muy preocupados por lo que suceda en las próximas horas. Piden, asimismo, que las informaciones "se manejen con delicadeza", pues se encuentran en un momento de enorme inquietud.