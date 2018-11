David Bisbal, contundente: “Habéis engañado a mi madre”

Todo el mundo habla de las declaraciones que ha dado la madre de David Bisbal sobre Elena Tablada en un programa de televisión. “Es una cabra loca, creíamos que había cambiado, que había madurado”, sentenciaba sin tapujos. “David le ha dado mucho dinero, y cuando estaban juntos lo pagaba todo”, añadió. Además, concluyó con un nuevo dardo para la diseñadora: “No tengo que decir nada más, no es mi estilo ni voy a cobrar dinero de esto porque nunca lo he hecho. Eso son otras personas”.

[Leer más: La madre de David Bisbal tras las palabras de Elena Tablada: “Son tonterías, ha mentido”]

Pues bien, horas después de que estas declaraciones se hicieran públicas, el cantante almeriense reaparecía en un evento público en Barcelona. Se trataba de la gala People in Red, donde lo vimos muy afectado por todo lo ocurrido. Aunque nunca ha sido de hablar de su vida privada, David Bisbal hizo una excepción.

“Habéis intentado con mi madre lo que nunca habéis conseguido conmigo”, comenzaba explicando ante los medios de comunicación. A pesar de que su representante intentaba evitar que hablara ante las cámaras, el cantante ha querido zanjar este tema de una vez: “No, déjame terminar”.

David Bisbal ha querido dejar claras algunas cosas a medios

“Sabéis que de mis asuntos personales no hablo. Ahora bien, tengo que decir una cosa. Habéis engañado a mi madre. Una persona mayor, que no está al 100%, porque todo este tipo de cosas le superan y eso no está bien y lo sabéis”, ha continuado explicando muy enfadado.

Muy enfadado tras las declaraciones de su madre

Además, aprovechó este momento para explicar que muchos deberían sentirse reflejados en él: “Si tenéis madre, si tenéis familia, sabéis que eso no es lo correcto. Yo no he elegido esto. Mi trabajo es la música como ya he dicho. Me entendéis. Entonces, mi madre se merece un respeto. Tiene más de 100 llamadas perdidas”, continuaba.

David Bisbal se ha mostrado contundente y ha estallado: “Habéis conseguido lo que sabéis perfectamente que no vais a conseguir de mí, que es dar una declaraciones, porque no es mi trabajo. Yo no voy a ganar dinero en este sentido. Entonces, se merece un respeto, nada más”, declaraba antes de abandonar el photocall.

Tras las declaraciones, David Bisbal ha cantado sus canciones más conocidas

Poco después, se enfrentaba como si nada al público de la gala People in Red, para cantar algunos de sus temas. Estas declaraciones de David llegan unos días después de que Elena Tablada ofreciera para unas contundentes declaraciones para ¡Hola!. La ex del almeriense habló de lo duros que fueron los siete años de relación que mantuvo con él.

Se sinceró sobre su pasado con David Bisbal: “Cuando descubrí que estaba embarazada, no sabía cómo decírselo a David. Su reacción, y de todo su entorno, no me gustó”. “Mi parto creo que fue el momento en el que más sola me he sentido en mi vida”, declaraba Elena, donde añadió que cada uno miró a su ombligo sin que nadie que le dijese que todo iba a ir bien.

Unas palabras que llegan tras las declaraciones de Elena Tablada

