David Bisbal confiesa su despiste el día en el que Rosanna Zanetti se puso de parto

David Bisbal está a punto de estrenar nuevo trabajo discográfico bajo el nombre de 'Me siento vivo', un álbum que verá la luz muy pronto. De momento, este 17 de febrero lanza su nuevo single, 'Ajedrez', con el que abrir el apetito para un año repleto de trabajo. Además de este nuevo disco, también ha preparado 20 noches en el Teatro Albéniz de Madrid para celebrar sus 20 años en la música antes de empezar su gira de conciertos por toda España con 'Me siento vivo Tour'. David Bisbal tiene mucho que celebrar y anunciar y ha querido hacerlo en 'El Hormiguero', programa de Pablo Motos en el que ya es uno de los invitados platino. Durante su charla con el presentador, ha mostrado su lado más íntimo hablando de su relación con Rosanna Zanetti e incluso hablar del nacimiento de su hija Bianca.

Ha sido su mujer, la modelo venezolana, la que le ha "chivado" algunos secretos del almeriense a Pablo Motos. Mostrando su lado más divertido y humano, David Bisbal ha contado cómo fue la llegada de su hija Bianca al mundo, en el que él olvidó los papeles de inscripción de su pequeña y tuvo que darse media vuelta con el coche cuando Rosanna Zanetti estaba a punto de dar a luz. El almeriense asegura que durante los partos de su mujer estaba muy nervioso: "Ella estaba a 50 o 60 pulsaciones y yo estaba a 110 o 120", comienza diciendo entre risas.

David Bisbal cuenta qué ocurrió el día en el que Rosanna Zanetti iba a dar a luz a su hija Bianca

"¿Y se te olvidaron los papeles?", le pregunta Pablo Motos al cantante. "¿Te ha dicho eso? Eso es verdad. Eso fue con Bianca. Me puse tan nervioso que efectivamente los papeles de inscripción para el hospital se me olvidaron y cuando íbamos por el kilómetro 20 o así tuve que dar la vuelta. Mi mujer con las contracciones y yo Dios mío de mi vida", comienza diciendo. "También es que vivimos en un mundo digital y yo estoy acostumbrado a llevar las cosas digitalmente y no a un papel físico. Eso es lo que me pasó a mí. Por poner una excusa, pero sí", decía defendiéndose en tono de humor. El almeriense ha querido dejar claro que él estuvo durante todo el proceso de embarazo de Rosanna Zanetti: "Era el maestro de ceremonias", confiesa.

Otro de los detalles más íntimos que ha descubierto Rosanna Zanetti en boca de Pablo Motos es que el artista ensaya y canta en el cuarto de su bebé. "Es verdad. En la casa donde estábamos viviendo para prepararme para la gira filarmónica, me preparé y estuve ensayando en un simulador, a mí me gusta mucho la Fórmula 1 y siempre pongo el mismo ejemplo, en una habitación que había sido la habitación de mi hijo", ha recordado. "Pero fue muy bonito. Siempre tendré ese recuerdo", cuenta el almeriense.

Otro de los secretos de Bisbal que han quedado al descubierto ha sido su pasión por los cubos de Rubik. Según el cantante almeriense, la culpable de esta "obsesión" fue su hija Ella, fruto de su anterior relación con Elena Tablada: "La culpable fue mi hija mayor que me lo trajo, yo me pongo a mirar en YouTube las instrucciones y empezó la obsesión. Me aprendí todos los algoritmos, pero luego el problema es la memoria, ahora mismo no me acuerdo ni del cuatro por cuatro".