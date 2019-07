Hace apenas unos días, Aitor Ocio sorprendía a todos sus seguidores de las redes sociales advirtiendo que, a partir de ese momento, no volvería a publicar fotografías en las que apareciera su hija, Naia, fruto de su relación con la modelo Laura Sánchez, quien acudió a la justicia para que dejara de compartir imágenes junto a la niña.



Desde entonces, no ha vuelto a haber ni rastro de la pequeña en las redes sociales y es que el futbolista se ha tomado al pie de la letra lo que dictaba la sentencia. Mientras que la modelo todavía no se ha pronunciado todavía sobre el tema, sí lo ha hecho su actual marido, el cantante David Ascanio, quien acudió a verla desfilar en la MBFW.

Aunque asegura que prefiere no meterse en el tema porque es algo «muy personal», David ha señalado que «cada uno sabe lo que tiene en su casa» y es un tema que hay que respetar al ser «una cosa delicada sobre los menores». Tanto que, en su opinión, «debería ser algo más íntimo para todos y que se resuelva donde se tiene que resolver, que es en casa, de puertas para adentro», ha dicho, dejando entrever que no está de acuerdo con que el exfutbolista haya difundido la decisión del juez.



«Cada uno que saque lo que quiera, yo creo que en mi casa no sea sacado nada, siempre hemos intentado guardar todo lo posible la privacidad de Naia y al final es de lo que se trata. No lo vamos a sacar nunca y, al final, cada uno que haga lo que quiera. Pero en casa eso se respeta, se cuida y no vamos a hablar del tema. Y menos yo que, como comprenderás, no soy ni madre ni padre para opinar».

Si bien tanto Laura como él están muy pendientes de Naia, que vive el Bilbao junto a su padre, ya que es él quien tiene su guardia y custodia, lo cierto es que podrían aumentar la familia más pronto que tarde. «Nos gustaría pronto animarnos con los niños. Me encantan los niños o sea que prontito. Seguro que sí», ha asegurado el cantante.