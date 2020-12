Isabel Pantoja no tiene una imagen positiva en la audiencia y así nos lo revelan desde Personality Media, consultora experta en posicionamiento.

Desde que estallara la guerra entre Isabel Pantoja y su hijo, Kiko Rivera, todas las miradas se han puesto en ambos. La tonadillera y el DJ se han convertido en absolutos protagonistas de la crónica social tras descubrirse que la relación madre e hijo está hecha añicos. Los seguidores de ambos siguen pendientes de ellos también a través de sus redes sociales y es que sus respectivos perfiles son un escenario donde cuentan cómo se sienten. Mientras el músico ha aumentado sus seguidores e incluso ha firmado un contrato con la discográfica de Universal, la artista se encuentra recluida en Cantora, la finca de la discordia. Aunque no se habla de otra cosa en los medios de comunicación, lo cierto es que esta batalla ha afectado en gran medida a la imagen de Isabel Pantoja. Desde SEMANA nos hemos puesto en contacto con una empresa experta como es Personality Media para analizar en qué punto se encuentra y los datos son cuanto menos llamativos.

Nos confirman que su imagen está deteriorada y que tiene una tendencia a la baja muy difícil de recuperar. A pesar de que es una de las mujeres más conocidas de nuestro país, hay ciertas asignaturas en las que Pantoja no aprueba. Así lo demuestra que solo un 7 % de las mujeres digan que genera confianza, que es un modelo a seguir para un 6% o tiene imagen de líder para un 21%. Las balanzas son claras, no obstante, su imagen negativa no es ni mucho menos reciente. «Isabel Pantoja arrastra una imagen muy compleja en los últimos años», desliza Santiago Mollinedo, director de esta consultora experta en el posicionamiento de los famosos entre la audiencia.

Tras las revelaciones de su hijo muchas han sido las críticas que ha recibido la cantante, una situación que le ha llevado a tomar una drástica decisión: desactivar comentarios en su perfil de Instagram. Decisión que para muchos es completamente comprensible, dado el aluvión de comentarios negativos que se podían leer en su perfil. «Todos tenemos un punto donde nos duelen las críticas y, sin duda alguna, el escenario digital es el más duro de afrontar», nos comentan desde la citada consultora. Otro de los aspectos que resulta sorprendente es que su número de seguidores en redes sociales siga al alza.

«Raro perder seguidores. El consumidor seguidor o el denominado follower, no sigue perfiles por pura afinidad con ellos, sino por mero entretenimiento. Querer a alguien no es una razón para seguir. Tenemos que pensar que Isabel Pantoja es una de las mujeres más conocidas de este país, de hecho, la conoce el 94% de la población y esté entre las 10 mujeres españolas mas conocidas de entre las 850 mujeres que Personality Media analiza en su estudio de imagen, por lo tanto, en foco de interés, por lo bueno y por lo malo, allí donde vaya», explica. Palabras con las que queda claro que su número de seguidores no se traduce en éxito ni en acogida entre el público. «Siempre será objeto de nuevos seguidores, pero no necesariamente por afecto», asegura.

Cabe señalar que Kiko Rivera tampoco aprueba en imagen, a pesar de que posee 1 millón de seguidores en su cuenta de Instagram, mientras su madre posee poco más de 350.000. El DJ se ha visto afectado por polémicas, hecho que también proyectan en el resto. «Ambas son malas, a penas logran aprobar en alguna de las 17 variables de imagen que analizamos de cada personality que pasa por el estudio», desliza Personality Media a SEMANA.