Casi al final de la primera entrevista de Darlin, hermana de Edwin Arrieta, Jaime Cantizano le preguntaba si quería mandar un mensaje a Daniel Sancho. "No puedo mandarle un mensaje", decía en un principio. El hijo de Rodolfo Sancho permanece en prisión a la espera de juicio por el asesinato del cirujano colombiano, por el cual si es condenado se podría enfrentar a pena de muerte. Sin embargo, ella necesita tiempo para dirigirse a él, pues no se siente preparada para ello. Tampoco para nombrarle, de hecho, en ningún momento mencionaba su nombre, un gesto poderosamente llamativo. "No puedo perdonarle en estos momentos", continuaba en su primera intervención en España, donde, por cierto, rompía a llorar.

Darlin, que ha dejado la puerta abierta a recibir a Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo en su casa de Colombia, ha desvelado qué necesita para aceptar el perdón de Daniel Sancho. "Estoy esperando que Dios salve mis heridas, haga su obra en mí", añadía. Una reacción diferente a la de sus padres, quienes se negaron a aceptar sus disculpas. No quieren saber nada de él, solo que se haga justicia y que el culpable pague por la terrible muerte de Edwin en Tailandia, tal y como dijeron sus padres. "Que Dios perdone a ese señor Daniel, yo no. Lo que le hizo no tiene perdón. Por muy mala que sea la persona, no tienen porqué quitarle la vida, porque la vida solo la quita Dios", espetaron indignados.

Darlin tampoco se explica la razón por la que su hermano murió asesinado y descuartizado, restos que fueron repartidos por varios puntos del país asiático. "No concibo porque una persona puede asesinar a otra. Cómo una persona puede asesinar de esa forma a un amigo (...) No conforme con eso y lo descuartizas, y luego tiras sus partes como si fuera un papel. Le he dado muchas vueltas, pero no lo concibo", ha dicho enfadada. Ninguno de ellos se ha podido explicar qué pudo llevar a Daniel a cometer presuntamente el crimen que él mismo confesó y que le ha llevado a estar en la prisión de Koh Samui.

Para ella y los suyos están siendo días muy intensos, pero tanto ella como sus padres tienen algo claro: cuáles son sus peticiones antes y después del juicio en el que se juzgará a Daniel Sancho. "Quiero recibir las cenizas, que se haga justicia y que pase esta tormenta para que llegue la calma", ha dicho. Esperan que sea pronto cuando puedan velarle y dar sepultura a Edwin Arrieta, con quien hablaron por última vez a comienzos del mes de agosto, audios en los que hablaba con sus padres por última vez.

Solo ha pasado un mes desde que la cónsul colombiana les confirmara que habían encontrado un cadáver en Tailandia, llamada telefónica que ha recordado en su primera entrevista en España. Una charla en la que, a pesar de no haber confirmado la identidad del cuerpo, supieron que se trataba de él. "Al saber que había un cadáver mi madre me dijo que sabía que su hijo estaba muerto. No dejaba de repetir "a mí hijo me lo mataron". Le dije que se esperara, pero en la prensa empezó a salir que era él", ha deslizado Darlin en 'Mañaneros', el único programa en el que hablará en España.