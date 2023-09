Darlin Arrieta, hermana de Edwin, rompe a llorar: así se enteró de que había aparecido su cadáver

Quien ha seguido el caso de Daniel Sancho y Edwin Arrieta deseaba escuchar a Darlin, hermana del cirujano colombiano, en su primera entrevista en España. Este martes 12 de septiembre, por fin, ha roto su silencio en Televisión Española, donde ha confesado "estar ansiosa", pero con un objetivo claro: "limpiar el nombre de Edwin y contar quién era realmente él". Una intervención televisiva por la que no ha recibido ninguna prestación económica y que, además, es la única que protagonizará en España, lo que hace que sea todavía más esperada. Era minutos después de comenzar a hablar cuando rompía a llorar, en especial, cuando relataba cómo se había enterado de que su hermano había muerto.

Darlin: "Me llamó la cónsul colombiana para decirme que habían encontrado un cadáver"

Fue una llamada de la cónsul colombiana la que le advirtió de la aparición de un cadáver. Tras tres días de angustia en los que nada supieron de Edwin y en los que incluso Darlin escribió desesperada a Daniel Sancho, empezaron a recibir noticias que dejaban ver el peor de los finales. "La cónsul colombiana me llamó y me preguntó si estaba acompañada. Me dijeron que habían hecho un barrido en hospitales y comisarias, pero que doctor no aparecía. Solo que habían encontrado un cadáver. Le pregunté si creía que era mi hermano, pero ella guardó silencio", ha explicado frente a Jaime Cantizano. Una conversación que Darlin recuerda al milímetro y que sin querer provoca un grandísimo dolor en ella. Sobre todo, cuando la cónsul no respondió a su gran temor: ¿Era el cuerpo sin vida su hermano?

Una información muy delicada que ella quiso dar de primera mano a su madre, quien tuvo claro desde un principio que su hijo Edwin estaba muerto. "Al saber que había un cadáver mi madre me dijo que sabía que su hijo estaba muerto. No dejaba de repetir "a mí hijo me lo mataron". Le dije que se esperara, pero en la prensa empezó a salir que era él", ha explicado. Desde ese momento comenzó una terrible pesadilla para la familia, la cual no ha terminado y por la que piden justicia por su asesinato.

Días antes de esta llamada, que se produjo el día 5 de agosto, Darlin Arrieta se mostró desesperada. No sabía nada de su hermano, quien de la noche a la mañana dejó de responder a sus mensajes de WhatsApp. Una inexplicable actitud por la que la hermana de Edwin escribió a Daniel Sancho a través de Instagram: "Me metí en los seguidores de Edwin, revisé tres y me salieron tres en Ibiza. Encontré a Daniel y vi que en su storie salía Tailandia, Koh Pangan. Le escribí "Hola, buenos días. Soy Darlin, veo que estás en Tailandia, ¿qué sabes de mi hermano?". Una tensa conversación en la que le pidió que fuera a comisaría y en la que Daniel se mostró un tanto esquivo, lo que hizo sospechar a Darlin.

"Una amiga de mi hermano redactó un oficio solicitando que me ayudaran con la búsqueda de mi hermano en Tailandia y se le mandó a la Embajada. Pedí a la cónsul de Colombia que no dejaran salir a Daniel (...) Les mandé la conversación que tuve con el señor (con Daniel Sancho). Les pedí que no dejen salir a esta persona de Tailandia y avisaron a las autoridades centrales", ha deslizado Darlin en la cadena pública. Poco después el hijo de Rodolfo Sancho se dirigió a una comisaria, donde acudió con algunas heridas y fue detenido.

La hermana de Edwin Arrieta, su mayor defensora

Darlin aterrizaba a las 5.50 de este martes 12 de septiembre en Madrid recién llegada de Colombia. Llegaba al aeropuerto de la capital con ciertos temores, pero quiere salvaguardar por encima de todo la imagen de su hermano, quien desde principios de agosto no ha dejado de copar titulares. En concreto, desde que desapareció y desde que el hijo de Rodolfo Sancho confesó su asesinato y posterior descuartizamiento. Fue semanas más tarde cuando su primera autopsia destapó que Edwin murió tras ser degollado, conclusión que dejó en shock al propio Daniel Sancho.