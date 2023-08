El inesperado mensaje de Rauw Alejandro a Rosalía en pleno concierto

Pese a ser uno de los tándem más consolidados del panorama internacional, Rauw Alejandro y Rosalía pusieron punto final a su relación. Todo parecía marchar a las mil maravillas entre ellos, hasta el punto de haberse comprometido y de tener planes de futuro en común a corto plazo. Sin embargo, muchos fueron los rumores que apuntaron a que el puertorriqueño había sido infiel a la catalana. Algo que él mismo ha negado por activa y por pasiva, llegando incluso a lanzar una canción con una clara dedicatoria romántica hacia su ex: ‘Hayami Hana’. Pero lo cierto es que las indirectas del intérprete de ‘Punto 40’ hacia la Motomami no han quedado ahí, y en la última ocasión, el artista quiso mandar un nuevo mensaje a la que fuera su compañera de vida.

Vídeo: @pedrosangor TikTok

Fue el pasado sábado, 26 de agosto, cuando Rauw Alejandro inició su gira mundial. Lo hizo en Valencia, ciudad cercana a la que vio nacer a Rosalía. Y es que, el cantante tiene entre sus planes recorrer algunos de los rincones más destacados de España con sus canciones, pese a que el pasado domingo, 27 de agosto, tuvo que cancelar su actuación en Mallorca por el temporal.

Como no podía ser de otra manera y en pleno show, el cantante tomó la palabra para reflexionar ante sus fans sobre algunos temas como el desamor: “Superar a alguien no es de la noche a la mañana, te tiene que tomar tu tiempo”, aseguraba el joven para después lanzar una pregunta a sus seguidores sobre si estaban enamorados o si, por el contrario, tenían el corazón roto.

Las palabras del artista no tardaron en formar revuelo entre el público. Los asistentes no dejaron de gritar tanto el nombre de Rauw Alejandro como el de Rosalía hasta que, finalmente, el intérprete puso fin a las voces al ponerse de nuevo a cantar. Pero si algo está claro, es que el cantante dejó entreabierta la idea sobre si se trataba de una declaración de intenciones en toda regla hacia su ex aunque ninguno de los dos ha vuelto a pronunciarse sobre la ruptura.

El movimiento clave de Rauw Alejandro

Por si fuera poco, Rauw Alejandro parece querer ir alejándose poco a poco de todo lo que le unía a Rosalía. Tanto es así, que ‘Vampiros’ y ‘Beso’, dos de las canciones pertenecientes al EP ‘RR’ que protagonizó junto a la intérprete de ‘Malamente’, han dejado de formar parte de su repertorio. El cantante ha querido poner tierra de por medio con su pasado y, pese a que son dos de los temas que sus fans están deseando escuchar en sus conciertos, él mismo ha preferido que no formen parte de ninguno de ellos, al menos por ahora.

Con esta decisión, el puertorriqueño demuestra estar dispuesto a centrarse plenamente en su trayectoria profesional y poner un punto y aparte a todo aquello relacionado con Rosalía. Y es que, el último disco del intérprete, ‘Playa Saturno’, salió a la luz en plena polémica por su distanciamiento con la catalana. Una ruptura que estuvo motivada, en cierto modo, por los rumores de infidelidad por parte del cantante, lo que hizo que su producción no tuviera quizá la acogida que él mismo hubiera deseado en un primer momento.

1 de 3 Rauw Alejandro protagonizó un concierto en Valencia 2 de 3 En la actuación, mandó un mensaje de desamor 3 de 3 Unas palabras que parecen ir dedicadas a Rosalía