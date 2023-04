Daniela, la hija de Belinda Washington, que triunfa como influencer

«De las mejores cosas que he hecho en mi vida: mi hija», subrayaba tajante Belinda Washington sobre Daniela. Unas declaraciones que realizó durante la pasada Mercedes-Benz Fashion Week Madrid a la que acudió acompañada de su hija pequeña. "Lo mejor de ella no se ve», recalcaba. La joven, de 22 años, es fruto de su matrimonio con Luis Lázaro con quien casada tres décadas.

La hija pequeña del matrimonio quiere seguir los pasos de su madre en el mundo de la interpretación, además ha realizado distintos trabajos como modelo. Actualmente triunfa como influencer y tiene 100 mil seguidores en Instagram. Gran apasionada de la moda, cursó un año de Diseño de Moda, pero pronto se dio cuenta que este no era su camino. La joven destaca por su gran belleza y unos enormes ojos verdes. Ha elegido el apellido de su madre para darse a conocer. En las publicaciones que comparte en Instagram se observa que adora el arte y los viajes y evita posar junto a su progenitora.

La excelente conexión entre Belinda Washington y su hija

En uno de los últimos compromisos en los que acudieron juntas, la actriz y presentadora de televisión destacó de su hija que tenía "muchísimo talento. No lo digo solamente yo. Está estudiando mucho para ser una buena actriz. No lo digo yo sola. Es una persona muy constante y se está esforzando mucho". Por su parte, ella explicó que tiene una gran conexión con su progenitora. "Es una mujer muy creativa, muy loca, no te aburres nunca con ella". Y es que Belinda Washington ha intentado que su hija herede sus valores. "Soy muy plasta, el físico se estropea, pero lo que llevas dentro no", indicaba.

InstagramLa presentadora, que debutó en televisión como 'chica Hermida', tiene otra hija Andrea con la que también ha acudido a algún compromiso público. Andi -como llaman sus amigos más cercanos a la joven- tiene 26 años y trabaja como Directora de arte en la firma LAMAREL. Estudió Bellas Artes en la madrileña universidad Francisco de Vitoria. Andrea y Daniella son las hijas del sólido matrimonio de Belinda Washington con Luis Lázaro. "Pasamos la ITV cada más y a veces cuesta. A veces las cosas están más difíciles y a veces están más fáciles", ha afirmado en alguna ocasión sobre el secreto de su amor.