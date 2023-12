Se desvela el motivo de la muerte de Daniela Costa

La triste noticia del fallecimiento de Daniela Costa, a los 42 años, ha dejado desolados a familiares, amigos y compañeros. La actriz, que se hizo popular por la exitosa serie 'Al salir de clase', murió el pasado 14 de diciembre. Era Miguel Ángel Muñoz quien daba a conocer públicamente la noticia a través de las redes sociales. Su pareja, el también actor Oskar Salcedo, mandaba una desgarradora carta de despedida y desvelaba la causa de la muerte.

La actriz ha fallecido víctima de una cáncer de mama. "¡El Amor de mi Vida!", exclamaba el padre del hijo de Daniela Costa y acto seguido revelaba que esta "terrible enfermedad" había podido con ella. Aprovechaba la ocasión para dar las gracias por haber compartido su vida junto a ella y destacaba "su sonrisa, su compañerismo, su fuerza y su arte, su amor incondicional y su maestría". Además, reconocía que su pareja había sido el "ser humano más grande e impresionante" que había tenido la oportunidad de conocer en esta vida. "Desde lo más profundo de mi corazón os mando mi agradecimiento por todas las muestras de amor y cariño. Y os pido que le mandéis vuestras mejores vibraciones de la forma que creáis oportuna!".

Las conmovedoras palabras de Oskar Salcedo, pareja de Daniela Costa

El intérprete ha rendido tributo a la mujer de su vida a través de una sentida carta que ha compartido con sus seguidores. "Mi querida compañera y madre de nuestro hijo Daniela Costa, nos dejó en este plano físico, para unirse con Dios y el Universo, descansando en Paz!". También solicitaba que todos se quedasen con esos momentos bonitos vividos junto a ella "personalmente o desde la pantalla del televisor o del cine".

Las muestras de cariño han sido incesantes durante las últimas horas y las redes se han convertido en un improvisado libro de condolencias. "De esas noticias que son un mazazo. Nos ha dejado Daniela Costa. 42 años, una familia preciosa y mucho por vivir y por hacer... Qué triste y que injusta es a veces la vida. No me puedo creer que no volvamos ver tu maravillosa sonrisa, Daniela. Mi más sentido pésame a sus familiares y amigos", afirmaba el actor Octavi Pujades.

Mientras que Miguel Ángel Muñoz se mostraba consternado. "No doy crédito con la vida. Nos lo pasamos muy bien haciendo MAV juntos... Descansa en Paz Daniela Acosta. Familiares y amigos más cercanos, os acompaño en el sentimiento". Por su parte, Víctor Clavijo subrayaba que era una "muerte demasiado temprana". El velatorio se celebró el 15 de diciembre en Sitges, Barcelona. Mientras que la misa funeral se ha celebrado este sábado, 16 de diciembre, en la Iglesia de Sant Bartolomeu Y Santa Tecla de Sitges.