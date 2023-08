Daniel Sancho vivía con su abuela en Madrid: su relación y salidas juntos

Daniel Sancho hacía mucha compañía a su abuela. El propio Rodrigo Sancho lo explicaba a las puertas de la casa de su madre en Madrid, donde reconocía que "estaba notando mucho su ausencia". Ellos, con el fin de protegerla, han decidido no contarle nada de la detención de su nieto, quien actualmente se encuentra en prisión provisional a la espera de juicio por la muerte de Edwin Arrieta. Y es que ambos tenían una relación muy especial, de hecho, vivían juntos. "Pasaban mucho tiempo juntos. Tenían una relación muy bonita", deslizan. El hijo de Rodolfo Sancho creía que Noela Aguirre era su mejor compañera de piso, lo que no imaginaba es que no volvería de Tailandia para comer con ella y contarle anécdotas de su escapada, una costumbre que los dos disfrutaban al máximo.

Daniel Sancho y su abuela, muy unidos

Según cuentan a SEMANA personas de su entorno, todas las semanas Daniel Sancho iba a comer a buenos restaurantes con su abuela. Tenían verdadera pasión por la gastronomía y eran fieles clientes de diferentes locales de la capital, planes que desde ahora serán imposibles para él. "Era un planazo para los dos. Abuela y nieto se llevaban de maravilla", aseguran a este medio. Aunque estaba previsto que Daniel Sancho regresara del país asiático a la capital el 23 de agosto, no podrá reencontrarse con Noela, tampoco con el resto de familia. Está obligado a estar en un centro penitenciario en el que hay condiciones precarias, lugar en el que de momento el hijo de Rodolfo Sancho "está haciendo Yoga" y "recibiendo tratamiento psicológico".

El joven está en la cárcel de Koh Samui, donde se espera que permanezca a la espera de juicio, el cual podría comenzar a principios de noviembre, según la ley tailandesa. De momento, su entorno le recomienda que se postule como cocinero de la prisión, dados sus conocimientos en el sector. Esto le ayudaría a ser respetado en la cárcel y a poder hacerse su hueco, aunque se desconocen las posibilidades que existen y si será posible que asuma ese cargo. Su abogado en España, Luis Gerez, tiene claro que esa sería la mejor opción para él, al igual que el hecho de que permanezca en la cárcel de Koh Samui, donde las celdas y el hacinamiento no es tan llamativo como en 'Bangkok Hilton'. Todo apunta a que si finalmente es condenado, Daniel Sancho debería ingresar allí, un centro donde sus reos deben llevar grilletes en sus pies en sus primeros meses de pena.

Los hermanos de Rodolfo Sancho están intentando pasar el máximo de tiempo junto a Noela, a quien ha tomado la decisión de no dejar sola. Quieren evitar que ponga la televisión y descubra la complicadísima situación que le espera a su nieto, Daniel Sancho, si finalmente es condenado. Él mismo ha confesado haber asesinado y desmembrado a Edwin, de hecho, ha acompañado a la policía tailandesa para reconstruir paso a paso cómo llevó a cabo el crimen y qué hizo con los restos del cuerpo del colombiano.

El padre de Daniel, Rodolfo Sancho, ha pedido disculpas a la familia de Edwin por los hechos, mensaje en el que hablaba incluso "de un trastorno por parte de su hijo". A pesar de que prefiere mantenerse al margen, no esconde que su familia se ha visto también "destruida" tras este hecho. Un complicadísimo momento que intenta vivir desde la tranquilidad y desde la firmeza y, sobre todo, agradeciendo el cariño de la prensa en una etapa como esta. "En estos momentos estoy firme y tranquilo. Me pondré en contacto contigo y agradezco vuestro cariño. Y muchas gracias por vuestra comprensión", dice el actor.

Aunque nadie de su entorno sabía de los planes de Daniel Sancho, lo que él tenía más que claro era que este sería su último viaje a Tailandia. Así se lo comentó él mismo a compañeros de asiento en su vuelo de ida a Bangkok, tal y como nos lo cuentan ellos mismos a la revista SEMANA.