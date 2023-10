El vídeo sexual de Daniel Sancho que revoluciona el caso

Daniel Sancho aseguró que Edwin Arrieta le tenía coaccionado. Desveló la existencia de fotos sexuales con los que presuntamente el cirujano le tenía amenazado. Documentos que ahora formarían parte de un informe policial que puede tener un gran peso en el juicio. Hablamos de la existencia de un vídeo íntimo que han encontrado en el teléfono del hijo de Rodolfo Sancho y que, según el chef, fue utilizado por el colombiano para chantajearle. Esto será sin duda una pieza fundamental para el equipo legal del joven que ahora se encuentra en la prisión tailandesa de Koh Samui.

Daniel Sancho aseguró que Edwin Arrieta le tenía amenazado

Marcos García Montes desde España y el futuro abogado de Daniel Sancho en Tailandia serán quienes trabajarán día y noche para encontrar una estrategia legal a la altura de las circunstancias. Todos saben lo difícil que será defenderle tras su confesión ante las autoridades, pero este vídeo puede ayudarles a sostener que las coacciones de Edwin podrían haber sido la motivación que levó a Daniel a cometer el asesinato. "Daniel, en su declaración, dice que él tenía miedo a Edwin, que este le coaccionaba. Y esta es la novedad, lo hacía con un vídeo sexual de Daniel, y también amenazaba con hacer daño a miembros muy cercanos de su familia, a quienes Daniel quiere mucho", han explicado en televisión.

La condena de Daniel Sancho podría reducirse de forma considerable

El vídeo en cuestión podría dar un giro de 180 grados al caso de Daniel Sancho, pues podría ser el detonante del asesinato de Edwin Arrieta. Le ayudaría, además, a reducir su condena a 15 años de prisión si todo marcha según lo previsto, tal y como te hemos contado en la Revista Semana. Unas pruebas que la defensa de Daniel Sancho pretende recabar antes del juicio, así como tener en cuenta el testimonio del joven que dijo haber sufrido acoso y agresiones de Edwin Arrieta en el año 2005. No sería el único y es que también quieren que Alba, la chica con la que Daniel Sancho inició una relación en Formentera diga la presión a la que él estaba sometido por culpa del cirujano.

Todavía quedan algunos meses para que el juicio tenga lugar. En él Daniel Sancho podrá estar apoyado por su familia, pero no podrá evitar la presencia de la prensa. Periodistas que podrán asistir a la vista, pero que no podrán grabar lo allí sucedido. Rodolfo Sancho, por su parte, está en continúo contacto con los abogados que él mismo contrató tanto en España como en Tailandia. Aunque en la actualidad no tiene representación legal en el sudeste asiático, todo el mundo está convencido de que esa situación cambiará más pronto que tarde.

Nos remontamos a principios de agosto, al día 10, cuando se publicó que la policía tailandesa había encontrado una amenaza de muerte de Edwin Arrieta en el móvil de Daniel Sancho. El doctor se habría negado en rotundo a que su relación acabara y decidió ir un paso más allá. Esto explicaría las palabras de Daniel cuando dijo sentirse un rehén de Edwin: "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho".

Rodolfo Sancho vuelve al trabajo

Fue hace tan solo unos días cuando descubrimos que Rodolfo Sancho volvía al trabajo. Interpretará a un malvado gobernador en 'El Zorro', un proyecto que tardará algún tiempo en que vea la luz y que por supuesto ayudará al actor a recuperar poco a poco su vida.