Daniel Sancho recibía tratamiento psicológico antes de viajar a Tailandia

Mientras la investigación del crimen de Edwin Arrieta sigue su curso, empiezan a desvelarse nuevos datos que podrían arrojar luz al mediático caso. El autor confeso, Daniel Sancho, lleva 13 días en la enfermería de la prisión tailandesa de Koh Samui y recientemente conocíamos que permanecerá allí debido a que presenta una dolencia. Ahora, descubrimos que el hijo de Rodolfo Sancho estaba recibiendo tratamiento psicológico antes de viajar al sudeste asiático.

"Daniel estaba recibiendo asistencia psicológica antes de viajar a Tailandia. Será importante de cara a ese análisis o pruebas que se le podrían realizar", afirmaba un periodista del programa 'Fiesta'. La portavoz que ha designado la familia Sancho Bronchalo, Carmen Balfagón, indicaba la importancia de que se someta al joven a un peritaje psiquiátrico. "Es fundamental. Nos falta la evaluación de Daniel. Es algo fundamental. Es algo que pediríamos en cualquier caso en España". La familia está interesada en que se le realice esta prueba que lleva a cabo un psiquiatra y a través de la cual se analiza el estado psíquico de una persona de cara a un proceso judicial. "Vamos a ver de qué manera podemos conseguirlo. Volvemos a lo mismo, tenemos que encontrar la explicación que damos a todo esto. Queremos ver en qué situación está Daniel para arrojar luz a todo esto", indicaba la abogada.

Las novedades del caso Daniel Sancho

La policía ya cuenta con la autopsia del médico colombiano, pero ha evitado hacerla pública. Mientras tanto continúa recabando pruebas. Aún no se han encontrado todas las partes de Edwin Arrieta por lo que la autopsia puede no ser concluyente. En cuanto a la fecha del juicio se estima que sea antes de que finalice el año. Sin embargo, el portavoz de la familia del médico colombiano en España, Luis Romero, dudaba que esto fuera posible. "Se habla de septiembre o a finales del año, pero yo me arriesgaría a decir que se va a celebrar en 2024".

El representante, en declaraciones a 'Europa Press', explicaba que la familia de Edwin Arriega acatará la sentencia "sea cual sea". Asimismo, indicaba un cambio de estrategia: "El bufete de Bogotá lo que transmiten es lo siguiente: en primer lugar, va a haber una pausa en las declaraciones por parte de la familia. Vamos a hablar más desde el punto de vista jurídico, procesal".