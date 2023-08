La situación de Daniel Sancho, asesino confeso de Edwin Arrieta, se complica. La policía ha cerrado la investigación por contar con el 95% de las evidencias y este martes dará una rueda de prensa para informar sobre sus pesquisas. Desde que se conoció el crimen, la pieza central ha sido siempre el ticket de compra que se encontró en el vertedero de Koh Phanghan (Tailandia) junto a partes del cuerpo del cirujano colombiano. Fue este 'descubrimiento' el que llevó a las autoridades tailandesas al supermercado donde el hijo de Rodolfo Sancho compró los objetos para, según él mismo confesó, asesinar y descuartizar a su supuesto amante. Ahora, se ha hecho público el listado completos de 'utensilios' que adquirió. Una visita macabra al 'super' que también aprovechó para adquirir productos del día a día.

El ticket, ficha clave contra Daniel Sancho

Esta es una semana decisiva para el asesino confeso de Edwin Arrieta. En prisión preventiva desde que confesara su brutal crimen, a Daniel le esperan unos cuantos meses, cuatro como mínimo, para afrontar el juicio. Como apuntan medios tailandeses, "casi con toda certeza" se pedirá la pena de muerte en caso de ser condenado. Esto por "la crueldad de sus acciones en relación con el asesinato". Recordemos que, según la confesión del chef español, no solo mató a su amigo, sino que lo descuartizó en 14 partes.

Carmen Balfagón, portavoz ante los medios de los Sancho y del propio Daniel, ha confirmado este lunes que la defensa todavía no cuenta con la documentación pertinente para poder abordar su estrategia. Sin embargo, ya da por condenado a su defendido, ha confesado con rotundidad. La abogada y criminóloga ha pedido respeto hacia las diligencias policiales, pero pone en duda las informaciones que se han ido sucediendo desde que se conociera la noticia.

Ahora bien, si existe una prueba lapidaria ese es el citado ticket, alrededor del que giran el resto de evidencias. Antena3 Noticias ha tenido acceso al sorprende recibo que la policía utilizará como principal evidencia. En total, se gastó 1.486,75 baths, unos 38,56 euros que, en Tailandia, no es una cifra nada despreciable. Sancho adquirió un cuchillo de ocho pulgadas para picar carne, tres paquetes de bolsas de basura (uno de ellos más grande), dos paquetes de guantes de látex, mallas metálicas de acero inoxidable, 120 metros de film de plástico transparente, gomas de atar y estropajos. Productos de los que se valió, supuestamente, para perpetrar el crimen. Pero no fue lo único que se llevó. El español aprovechó su paso por el supermercado de la isla de Koh Phangan para proveerse de un alimento tan cotidiano como fruta. Compró sandía, melón y uvas.

Esto es lo que queda reflejado en ticket. Ni más, ni menos. Sin embargo, el reportero de 'El programa del Verano' enviado a Koh Samui, donde está detenido el nieto de Sancho Gracia, ha asegurado este lunes que Daniel no compró un único cuchillo, sino que fueron dos. "Dos cuchillos exactamente iguales, de hoja grande y larga", ha sentenciado. El personal del establecimiento ha confirmado esta versión, pero no se entiende, entonces, por qué no se incluyó en el recibo. Dudas que la defensa del asesino confeso espera que se resuelvan, como mínimo, en la rueda de prensa de este martes.