La defensa de Daniel Sancho quiere que se admita un testigo protegido en Tailandia

Desde hace más de cuatro meses para Daniel Sancho son los días prácticamente iguales. El hijo del actor debe ceñirse a un horario muy estricto en el que escucha varias veces el himno nacional o en el que sus pertenencias son registradas de forma minuciosa, una hoja de ruta que le acompaña tras la muerte de Edwin Arrieta. Este martes 12 de diciembre será diferente para el chef y es que deberá abandonar la cárcel de Koh Samui para acudir a la Corte Tailandesa, donde tendrá una nueva vista. Una cita decisiva en la que podría conocerse la nueva fecha del juicio por el asesinato del cirujano colombiano, por su descuartizamiento y ocultación del cadáver así como por apropiarse supuestamente de su pasaporte. Eso sí, no será la única novedad que se espera entonces.

Daniel Sancho tiene una cita con el juez el 12 de diciembre

El joven español encarcelado en el sudeste asiático y su abogado deben presentar una lista de testigos que apoyarán su versión. Aunque uno cobra más importancia que el resto: nos referimos al testigo protegido, según cuenta 'Caso Abierto'. Debido a sus temores a futuras consecuencias se pedirá esta condición, intentando que se cumplan ciertas condiciones que velen por su seguridad. Un testimonio al que se planean aportar otros dos, pero cuyas versiones son una incógnita por el momento. Todos ellos declararían a favor de Daniel Sancho siempre y cuando se les conceda la opción de convertirse en testigo protegido y no se revele ni su identidad, ni tampoco su imagen, detalles importantes teniendo en cuenta el impacto que ha tenido su caso en los medios de comunicación.

Este 12 de diciembre se presentará también una lista de pruebas, siendo esto precisamente lo que no se aportó en su última vista y por lo que se retrasó de nuevo el proceso. Desde el pasado 27 de octubre la vista de Daniel se ha pospuesto hasta en tres ocasiones ya sea por no haber un traductor al español en la sala o por declararse Daniel Sancho "no culpable". Detalles que dejan ver la complejidad de un caso repleto de aristas en el que muy pronto se conocerá una fecha clave. Cada vez queda menos para descubrir cuándo comenzará el juicio en el que él se enfrenta a tres cargos, de los cuales solo ha asumido y reconocido uno de ellos.

Aunque Daniel ha cambiado de versión en varias ocasiones, una actitud poco recomendable por los abogados, ahora se centra únicamente en una. El nieto de Sancho Gracia asegura que Edwin intentó abusar sexualmente de él, lo que desató una fuerte pelea entre ellos. Una monumental bronca que, según sus palabras, terminó con un golpe accidental en la cabeza de Edwin. En este momento se confirma que ha comenzado la cuenta atrás para él, unos días en los que los nervios están a flor de piel.

Quizás entonces estén a su lado sus padres, Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho, quienes no le dejaron solo en su última vista el pasado 27 de noviembre. A pesar de su tensa relación ambos han hecho de tripas corazón y han viajado en varias ocasiones a Tailandia, donde su hijo fue detenido el 5 de agosto tras confesar el crimen de Edwin ante la policía. Si bien este delito conlleva la pena de muerte allí, en su día se barajó la posibilidad de que fuera condenado a cadena perpetua si reconocía los hechos.

Otro de los asuntos que más cola ha traído es el baile de abogados del caso de Daniel. Letrados de oficio o contratados por la familia han manejado los problemas que arrastra este joven de 29 años desde hace meses, pero su falta de continuidad ha complicado todo. Lo que queda claro es que si todo va según lo previsto y el juicio comienza entre febrero y abril como se había dicho, a su defensa no le quedará más remedio que trabajar día y noche para conseguir que Daniel no se pase el resto de su vida entre rejas.

Cabe destacar también la posición de la familia de Edwin Arrieta, quien peleará hasta el final porque se haga justicia. Fue hace solo unos días cuando su defensa rompió su silencio advirtiendo con posibles medidas contra aquellos que pudieran manchar su nombre. "La familia de Edwin Arrieta está muy pendiente de cualquier injuria o calumnia que pueda ponerse encima de la mesa para intentar justificar éste vil asesinato. Por lo tanto, estaremos muy pendientes para iniciar cualquier tipo de acción que se lleve al plano personal y se aleje de la escena del crimen", espetó.