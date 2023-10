El caso de Daniel Sancho continúa dando multitud de titulares dos meses después. El hijo de Rodolfo Sancho continúa preso en la cárcel de Koh Samui (Tailandia) a la espera de que se desvele la fecha del juicio que tiene pendiente como asesino confeso de Edwin Arrieta. Tras la petición de 12 días solicitado por la fiscalía tailandesa para entregar su escrito al juez, el hijo de Rodolfo Sancho cuentas las horas para que la angustiosa contrarreloj que le azuza llegue a su fin. Será entonces cuando el juez encargado del caso emita sus conclusiones y fie un día en el calendario para la celebración de la espera cita. Mientras eso sucede, el otro preso español encarcelado en Tailandia, Artur Segarra ha enviado una carta en la que se refiere al futuro de su compatriota. Hace dos insólitas peticiones.

De preso a preso: Artur Segarra hace un alegato sobre Daniel Sancho y su mediático caso

'Vamos a ver' ha recibido la misiva en exclusiva de Artur Segarra. El español cumple cadena perpetua en una prisión de Bangkok, la capital tailandesa, por el asesinato y descuartizamiento de David Bernat. Un caso sucedido en 2016 que recuerda especialmente al que, supuestamente, cometió Daniel Sancho, que también asesinó y descuartizó a su víctima. La carta está dirigida a Noelia Cañas, periodista del programa de las mañanas de Telecinco. En ella, el asesino narra su día a día en la cárcel, consideraba una de las más duras del país del sudeste asiático, con condiciones de hacinamiento, entre otros.

Pero no se queda ahí. También se refiere al caso de del hijo de Rodolfo Sancho. Lo primero que llama la atención del documento recabado por el magazín de Mediaset es que Segarra se dirige a la periodista como "prima". Esto con el objetivo de no levantar las sospechas de los funcionarios de la prisión y que no se den cuenta de que manda la carta a un programa televisivo. "Lo ha escrito así para que los que controlan las cartas crean que soy una familiar y no sepan que está escribiendo a un medio", confirmaba Noelia Cañas.

El compatriota del hijo de Rodolfo Sancho, condenado a cadena perpetua, hace una solicitud a la opinión pública

"Animo a que visiten Tailandia, que es un país estupendo, con una gente maravillosa, humilde, cordial, ¡siempre con una sonrisa! Con una comida excelente y unas playas preciosas (...) A los jóvenes les animo a que vengan, ¡hay unas fiestas de escándalo y unas chicas guapísimas!", comienza diciendo el compatriota de Daniel Sancho. Pero advierte: "No visiten la isla de Kho Thao, donde, por desgracia, los asesinatos se cuentan por docenas".

Es después de este alegato entrecomillado a favor del país donde cumple condena que hace dos peticiones insólitas sobre el cocinero de 29 años. Por un lado, pide que la opinión pública no le "condene" hasta que la justicia se pronuncie formalmente sobre su futuro una vez se celebre el juicio. Eso a pesar de que fue el propio Daniel el que confesó con pelos y señales cómo se sucedieron los fatídicos hechos que desembocaron en el cruel asesinato de Edwin Arrieta. No solo acabó con su vida, sino que lo descuartizó en 14 partes que repartió por toda la isla. Algunas de ellas todavía no se han encontrado.

"La oración es una gran defensa contra la tristeza y ayuda mucho"

"Por favor, que se respete su presunción de inocencia", solicita Artur Segarra. El segundo llamamiento que hace el asesino es mucho más significativo, si cabe. "Por favor, oren por el señor Sancho. La oración es una gran defensa contra la tristeza y ayuda, y mucho", sentencia enfático. No es la primera vez que el asesino español se pronuncia en una carta que remite a una televisión española.

Consciente de lo mediático del caso de Daniel Sancho, Segarra se ha convertido en un testimonio crucial para conocer desde dentro cómo es la vida en una cárcel de Tailandia. También para perfilar cómo opera la justicia de aquel país. Ya lo advirtió en su anterior misiva: "No se puede confiar en la justicia tailandesa. Lo he sufrido en mi piel. Esto es el tercer mundo. Las sentencias o son ridículas o son desproporcionadas. Todo depende del efectivo del que dispongas para pagar a la Fiscalía, los jueces y a la policía". Habrá que esperar si los peores presagios del compatriota de Daniel Sancho se cumplen en relación con su futuro incierto.