Daniel Sancho hizo todo lo posible para no dejar rastro del asesinato de Edwin Arrieta. Esa es la principal conclusión que se extrae de la reconstrucción del atroz crimen al que ha tenido acceso 'Y ahora Sonsoles'. En el vídeo que ha salido a la luz este lunes se puede ver al hijo de Rodolfo Sancho explicando con todo lujos de detalles a la policía tailandesa cómo sucedieron los hechos. Unas escalofriantes imágenes -y relato- que no ha dejado a nadie indiferente. Además de la pelea que mantuvo con el cirujano tras negarse a mantener relaciones sexuales con él, Daniel ha reproducido qué hizo con el cuerpo una vez el colombiano quedó inconsciente. Una durísima confesión que desvela detalles hasta ahora desconocidos de lo que sucedió en aquella cabaña de lujo en la isla de Koh Phangan.

Una reconstrucción de los hechos que no deja lugar a dudas

Las imágenes son estremecedoras. También la tranquilidad con la que, 'a priori', Daniel Sancho relata paso a paso cómo acabó con la vida de su amigo. La escena empieza con el español reproduciendo el puñetazo en la mandíbula que le propinó a Edwin después de mantener una discusión acalorada que se le fue de las manos. Tras caer al suelo del baño de la exclusiva habitación de la villa donde se hospedaba la pareja, Daniel explica cómo agarra del cuello al cirujano y lo lanza al pico del lavamanos. Es en ese momento cuando la víctima queda inconsciente.

Al ver que la sangre no deja de salir del cuerpo de Edwin a causa del golpe, el español decide arrastrarle hacia la ducha. En la reconstrucción de los hechos, se puede ver cómo agarra por los pies a uno de los policías y lo emplaza debajo de la 'alcachofa'. "Encendí la ducha para que el agua se llevara la sangre. Porque había mucha sangre saliendo", confiesa Daniel ante los agentes.

Daniel Sancho se niega a una petición 'excesiva' de la policía

Pero estos no son los únicos detalles que a porta durante la reconstrucción del terrible crimen. A tenor de sus palabras, parece que el cocinero sabía lo que hacía. O, por lo menos, tenía cierta idea de cómo se comporta el cuerpo humano en estas circunstancias. "Eché agua caliente a tope para que no se cugulara la sangre y no se pegase", relata Daniel a los agentes ahí presentes. Después de un tiempo prudencial, el joven de 29 años cerró la ducha y dio la vuelta al cuerpo, todavía con vida, de Edwin Arrieta. Recordemos que, según reveló la autopsia, el médico de 44 años no murió por el golpe inicial que le propinó su asesino confeso. En cambio, falleció tras ser degollado.

Una vez le colocó en esta oposición, el hijo de Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho cuenta que empezó a descuartizarle. Comenzó con la mano izquierda. Una acción que materializó hasta 14 veces con el resto del cuerpo de Edwin, como él mismo confesó. En una parte de la reproducción, se ve como la persona responsable de traducir del inglés al tailandés las declaraciones de Daniel le pide si puede escenificar el momento con una navaja de grandes dimensiones. El español, al que le cambia el rostro hasta ese momento más o menos tranquilo, pregunta: "En serio, ¿es necesario". La mujer desiste, entendemos que al comprender que lo que le está pidiendo ya es demasiado.