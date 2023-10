Daniel Sancho podría conseguir rebajar su pena a 15 años de cárcel

Los expertos no creen que Daniel Sancho se pueda librar de prisión. Su futuro es poco alentador teniendo en cuenta que él mismo confesó el asesinato de Edwin Arrieta ante las autoridades tailandesas y que hay muchas pruebas que le incriminan, según han mantenido personalidades como Big Joke. Pero hay un punto que podría reducir su condena si finalmente un juez determina que es culpable de la muerte del cirujano colombiano en Tailandia: la existencia de un vídeo de índole supuestamente sexual. Un documenta audiovisual que aparecerá en el informe entregado por la policía, ya que es de suma importancia en el caso.

Daniel Sancho podría reducir de forma considerable su condena

Recordemos que Daniel Sancho dijo tener miedo de Edwin. "Daniel, en su declaración, dice que él tenía miedo a Edwin, que este le coaccionaba. Y esta es la novedad, lo hacía con un vídeo sexual de Daniel, y también amenazaba con hacer daño a miembros muy cercanos de su familia, a quienes Daniel quiere mucho", ha señalado la periodista Gema Peñalosa. Es precisamente este vídeo a lo que la defensa de Daniel Sancho se puede aferrar de cara a su juicio, el cual comenzará a finales de 2023 o principios de 2024 si todo va según lo previsto. Y es que si su equipo legal demuestra que era víctima de una situación de acoso, su pena podría rebajarse 15 o más años, algo especialmente llamativo.

No es lo único que se podría tener en cuenta si los abogados de Daniel Sancho lo pelean. También puede ser fundamental el testimonio de otro joven que denunció a Edwin Arrieta por acoso y agresiones, quien aseguró que "llegó a recibir 143 llamadas de él". Una presión desbordante a la que se sumaron también parte de lesiones como "una mordedura del cirujano", testimonio capaz de erizar el vello de cualquiera y que saltó a los medios de comunicación a mediados del mes de septiembre, un mes y medio después de que Daniel Sancho entrara en la prisión de Koh Samui. Aunque todo sucedió en el año 2005, el patrón según este joven se habría repetido con Daniel Sancho, tal y como él contó en la pequeña pantalla. "Yo me sentí identificado con Daniel cuando vi la noticia. O me hubiese matado, o yo lo hubiese matado", dijo muy compungido.

Un juez tailandés habla del caso del hijo de Rodolfo Sancho

Daniel Sancho dependerá de tres jueces tailandeses, quienes dictarán sentencia y decidirán cómo será su hoja de ruta. Ha sido uno de ellos el que ha roto su silencio en televisión, donde ha explicado que el hijo de Rodolfo Sancho podría evitar la pena de muerte reducir su condena a la cadena perpetua si se demuestra que no ha existido premeditación, aunque mínimo tendría que pasar 15 años entre rejas. Eso sí, no le quedará más remedio que ser juzgado por las leyes tailandesas y asistir a un juicio al que tanto su familia como la prensa podrán asistir si lo desean.

La primera fotografía de Edwin Arrieta y Daniel Sancho

Fue a finales de 2022 cuando ambos publicaron una foto de su encuentro, una velada en Madrid. Semanas más tarde el colombiano viajó con el chef a Segovia, donde Daniel Sancho y Edwin Arrieta fueron a un picadero junto a otros amigos. Nada hacía presagiar este final para ellos.