Así ha reaccionado Daniel Sancho al ver a su madre en prisión

Daniel Sancho ha recibido este viernes la visita de su madre en la prisión de Koh Samui por segundo día consecutivo. Ahí se mantiene recluido desde el 7 de agosto, acusado del asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta. La llegada de Silvia Bronchalo a Tailandia supone un drástico cambio para la vida entre rejas de su hijo. Además de lo que significa tenerla cerca, la ex actriz le está facilitando dinero para que su estancia en la cárcel sea más llevadera. Este viernes, Vicente Cacho, representante de la Embajada española en el país y encargado de acompañar a la expareja de Rodolfo Sancho, ha desvelado nuevos y sorprendentes datos sobre cómo fue ese primer encuentro entre madre e hijo.

La ¿fría? reacción de Daniel Sancho al ver a Silvia Bronchalo

Sabíamos que, en su primer cara a cara, Daniel le había pedido a Silvia que fuera fuerte. Una petición muy llamativa teniendo en cuenta que la policía tailandesa ha pedido para él la pena de muerte en caso de ser condenado por el crimen del médico colombiano. De hecho, como ha confesado el funcionario español, el joven de 29 años es plenamente consciente de la sentencia a la que se enfrenta. "Quizá, eventualmente, se plantea hacer unas declaraciones a la prensa", continuaba diciendo.

Pero si ha habido algo que ha llamado especialmente la atención de la declaración de Cacho frente a los medios, eso ha sido el detalle sobre la reacción del cocinero español al ver a su madre. "No ha llorado, se ha mantenido fuerte. Daniel es una persona fuerte y entera", sentenciaba. En cuanto a Silvia, aseguraba que estaba asustada, pero que "al haberle visto tan subido de ánimo, se ha tranquilizado". Su madre también ha confirmado a la salida de prisión que su hijo "estaba bastante tranquilo"

El español no será trasladado a la cárcel 'Hilton de Bangkok' tras su juicio, como se dijo, ha revelado la Embajada

El representante de la Embajada ha podido conversar este viernes entre 15-20 minutos con el preso más famoso de Koh Samui. En esa charla, este se ha interesado por la cobertura mediática que está recibiendo su caso en España. Cacho también ha revelado el motivo de por qué Daniel no pasará a compartir una celda común con el resto de reos ahora que ha salido del confinamiento obligatorio de 10 días por protocolo Covid. Seguirá en el módulo de enfermería, por el momento, por un problema en la espalda del que no se tenía constancia. En cuanto a su esta anímico, aunque "está en una montaña emocional", ha indicado el funcionario, "ahora mismo está tranquilo" y no recibe apoyo psicológico.

Sobre el futuro del madrileño, Cacho ha asegurado enfático que, tras el juicio, no será trasladado a la cárcel Bang Kwang, más conocida como el 'Hilton de Bangkok', como se dijo en un primer momento. De acuerdo con su testimonio, cumplirá la sentencia en el centro penitenciario de Surat Thani, localizada en el sur del país. Una información que pillaba por sorpresa a los periodistas presentes en el lugar teniendo en cuenta que ni siquiera se conoce la fecha de celebración de la cita judicial.