Se desvela el problema de salud por el que Daniel Sancho no saldrá de la enfermería

Daniel Sancho sigue protagonizando todos los titulares. A medida que pasan los días, se desvelan más y más detalles sobre su estancia en la prisión de Koh Samui, Tailandia, donde ingresó el 7 de agosto. Este viernes ha recibido la visita de su madre, Silvia Bronchalo, por segundo día consecutivo. La ex actriz ha querido dirigirse a los medios para compartir que su hijo está bastante tranquilo, "esperando a que todo se resuelva". Daniel, que ya ha salido de la cuarentena de 10 días que se impone a todos los presos, no pasará a una celda común como está estipulado. No próximamente. Este viernes se ha desvelado el problema de salud del que se aqueja y por el que no se mezclará con el resto de reclusos. Nada tiene que ver, en principio, con su estado anímico.

La Embajada española da más pistas sobre la situación de Daniel Sancho

Vicente Cacho ha sido el responsable de desvelar más información sobre la situación del cocinero español, asesino confeso de Edwin Arrieta. El representante de la Embajada española en el país es el encargado de acompañar a Silvia Bronchalo a la cárcel y apoyarla con todos los trámites del régimen de visitas. Hoy, la ex actriz ha podido pasar al rededor de 45 minutos con su hijo, a lo que se suman los 15-20 minutos que ha estado conversando Cacho con él.

Según ha contado, Daniel no abandonará el módulo de la enfermería en el que se encuentra porque sufre de una hernia discal, un dato del que no se tenía conocimiento hasta ahora. Los responsables del centro penitenciario, en contacto constante con la prensa española en el lugar, nunca se han referido a este problema de salud. De hecho, en un primero momento, aludían a su delicado estado anímico como el motivo por el que se mantendría en esta zona privilegiada de la cárcel, acompañado únicamente por cuatro presos.

El joven de 29 años "se encuentra bien y está tranquilo", ha reiterado este viernes su madre y también Cacho. El funcionario ha ido un paso más y ha asegurado que "está fuerte, más subido de ánimo". Una valoración en la que se reafirmaba con la siguiente frase: "Es una persona fuerte y entera".

El español se plantea hablar con la prensa

En esa conversación de 15-20 minutos que Cacho ha mantenido con el preso español, este le ha preguntado sobre la repercusión que estaba teniendo su caso en España. "Es consciente de que se está pidiendo para él la pena de muerte y quizá, eventualmente, se plantea hacer unas declaraciones a la prensa", decía el funcionario. Sus palabras han llamado la atención de los presentes. Más aún cuando ha explicado el motivo por el que todavía no hay una una fecha para celebrar el juicio al que se enfrenta Daniel: "El caso no está cerrado".

Sus declaraciones contrastan -y mucho- con la postura de la policía tailandesa, para quien, la investigación está cerrada y la culpabilidad del hijo de Rodolfo Sancho, probada. Así lo ratificaron en la rueda de prensa que ofrecieron el pasado 15 de agosto. Respecto a cómo se han desarrollado las visitas entre Silvia y su hijo, Cacho ha compartido otro dato llamativo: "Su madre estaba asustada, pero ya está mejor. Daniel no ha llorado al verla".