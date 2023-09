Daniel Sancho prescinde de los servicios de su abogado tailandés

Aún no se ha celebrado el juicio de Daniel Sancho por el crimen de Edwin Arrieta, sin embargo, su equipo legal ha dado un giro de 180 grados. Si bien en un primer momento el chef español quiso contar con los servicios de Khun Anan, ahora habría optado por no hacerlo y prescindir del letrado tailandés que había llevado el caso hasta este momento. Así lo ha confirmado Andrea Suñé en ‘Así es la vida’, donde ha dado más detalles sobre la decisión del asesino confeso.

“Rodolfo Sancho acudió a los juzgados y pidió un cambio de abogado, prefiere alguien que pueda traducir directamente conversaciones del tailandés al castellano (…) La familia quiere a una persona en la que poder confiar”, ha indicado la periodista, dejando entrever que las dificultades a la hora de comunicarse podrían haber sido claves en esta drástica alternativa por parte del actor. Sin embargo, por ahora no ha encontrado a un sustituto del abogado en cuestión: “Están a la espera de encontrar alguien que cumpla con estos requisitos”.

Daniel Sancho: sin abogado y sin informe

A esto se suma que el programa de las tardes de Telecinco se ha puesto en contacto con la corte de Koh Phangan con el objetivo de saber si han preparado ya el informe sobre el caso de Daniel Sancho. Una cuestión a la que las autoridades pertinentes han respondido para confirmar que la fiscalía no ha recibido aún el documento mencionado. Por si fuera poco, el espacio televisivo dirigido por Sandra Barneda ha recibido un comunicado por parte de la corte en el que puede leerse lo siguiente: “Le informo que, de acuerdo a la cuarta solicitud, se ha comprobado que la investigación y el examen de las pruebas todavía no ha terminado. Por tanto, la policía aún no está lista para enviar el informe a la fiscalía”.

Por otro lado, ni Carmen Balfagón ni su equipo de abogados de Daniel Sancho en España tienen aún ese informe en su poder: “Tienen unas fotocopias que serían el sumario y el procedimiento que consiguieron Rodolfo Sancho y Marcos García Montes”. Pero lo cierto es que tanto los letrados como el padre de Daniel necesitan ese documento para saber con certeza de qué se acusa al cocinero y cómo proceder de cara al juicio en el que podrá saberse cuál es el futuro del presunto asesino. Por su parte, Big Joke pidió para el acusado la pena de muerte, aunque la familia de Edwin Arrieta prefiere que cumpla cadena perpetua.

