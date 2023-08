Caso Daniel Sancho: la policía tailandesa habla de "crimen pasional"

El macabro asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta está generando un importante estupor que está dando la vuelta al mundo. Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, es el principal sospechoso. La policía ha confirmado que el joven admitió los hechos y también indica que todo apunta a un crimen pasional. La familia del médico ha reconocido que ambos llevaban más de un año teniendo una relación sentimental y que el doctor había viajado a la isla turística de Koh Phangan para asistir a la fiesta de 'La luna llena'.

Las primeras alarmas saltaron cuando los familiares del cirujano no pudieron ponerse en contacto con él, entonces intentaron mantener conversación con Daniel Sancho, tal y como publica 'Bangkok Post'. Este dijo que no había podido encontrarse con Edwin Arrieta. La familia contactó enseguida con la policía turística quien inspección la habitación del hotel donde tenía la reserva. No había ni rastro de él. Al parecer el chef español se registró solo en el alojamiento. "Todavía no sabemos el móvil del asesinato. Inicialmente creemos que podría deberse a un ataque de celos", han manifestado fuentes policiales.

Las pistas de la investigación del caso Daniel Sancho

El chef habría sido captado supuestamente comprando ciertos elementos para ocultar el cuerpo, entre ellos, cuchillos y bolsas de basura. Además, la policía ha dado orden de que sea vigilado de cerca "por temor a que pueda recurrir al suicidio". El jefe de la policía de Koh Phangan aseguró que el español estaba estresado y no dormía. Otra fuente policial ha explicado que Daniel Sancho dijo que había llevado al médico a su habitación y que este quería mantener relaciones íntimas, pero él se negó. Golpeó a su amigo y cayó contra la bañera. También asegura la misma fuente que cogió una bolsa de viaje para arrojarla a la playa cercana a su hotel.

Rodolfo Sancho ha viajado a Tailandia, uno de los países con las leyes más duras del mundo. Su hijo podría enfrentarse a la pena de muerte. Aunque la ley lo permite, las ejecuciones son raras en el país. Muchas de las sentencias son conmutadas, aunque depende de la gravedad de cada caso concreto.