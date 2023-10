El abogado de oficio de Daniel Sancho: "Ha intentado dos veces pagar la fianza"

Cuando Daniel Sancho ingresó a principios del mes de agosto en la cárcel de Koh Samui aseguró "estar tranquilo". Llamó poderosamente la atención su actitud, pues entraba en un centro penitenciario asiático, donde las condiciones son mucho peores a las prisiones españoles. Un duro día a día al que ha querido poner fin tratando de pagar una fianza, tal y como ha revelado su nuevo abogado en Tailandia. El letrado Grit Sudthanom ha roto su silencio, confesando detalles hasta ahora desconocidos, entre otros, el movimiento que el hijo de Rodolfo Sancho ha hecho para eludir la prisión provisional. Deseo que, por cierto, no le ha sido concedido.

Daniel Sancho se ha negado a verse con su nuevo abogado

"Sé que Daniel ha intentado dos veces pagar una fianza, pero la Corte de Koh Samui se lo ha negado", ha explicado el nuevo defensor de Daniel Sancho. La misma Corte que sí aceptó posponer la vista en la que será informado de los cargos de los que se le acusan. Y es que entonces no había un traductor en español en la sala, un derecho que el chef de 29 años ha exigido para su siguiente encuentro en los tribunales tailandeses. Será allí, si nada cambia, cuando abogado y cliente vuelvan a verse, ya que Daniel por el momento se niega a ver al abogado de oficio en un vis a vis. Abogado que se convierte en el tercero que ha tenido en solo dos meses tras el crimen de Edwin Arrieta.

El letrado de oficio de Daniel Sancho: "He tenido un mínimo contacto con Rodolfo Sancho"

"Puedo ir a verle en cualquier momento, pero él por ahora no quiere. Él no quiere hablar con la defensa. No sé si es una estrategia de un abogado español...Con su padre he tenido mínimo contacto, pero sí he hablado con su asistente. Puedo declarar que Daniel se mantiene calmado y tranquilo", ha dicho en 'En boca de todos', donde han tenido la oportunidad de charlar con él por primera vez. Aunque sabe que el trabajo que tiene por delante es duro y complicado, estará con el nieto de Sancho Gracia hasta que él lo decida. Él, por su parte, no descarta la posibilidad de que finalmente sea condenado a pena de muerte, un escenario nada descabellado si se tiene en cuenta que tanto la Fiscalía como la Policía le acusan de "asesinato premeditado y ocultación del cadáver" de Edwin Arrieta. "¿Cree que Daniel Sancho será condenado a pena de muerte?", pregunta el reportero, cuestión que él, al igual que otros muchos, tienen en mente. "Es una de las posibilidades", responde él.

Todavía quedan algunas semanas para saber cuál será la estrategia de Daniel Sancho antes del juicio. Cabe señalar que el día 13 de noviembre, en solo dos semanas, deberá declararse inocente o culpable de la muerte del cirujano colombiano. Si bien no se recomienda que cambie de versión, se ha dicho que negará haber matado a Edwin y que se excusará en que no entendió las preguntas de la policía. "No ha declarado nada ni siquiera a su propia defensa. Hay que esperar al día 13 para saber si va a responder a las acusaciones. El crimen se ha cometido en Tailandia y la víctima además no es española, por lo que se juzgará en Tailandia", aclara su letrado.

Hasta que llegue el juicio en el que se juzgará a Daniel Sancho deberá estar acompañado de Grit Sudthanom, el abogado de oficio que le impusieron en la Corte. "Si renuncias es porque vas a contratar a un abogado particular. Por tanto estará con él hasta el día del juicio y después si no contrata a otro...Solo puede renunciar el abogado, no Daniel", ha dicho Nacho Abad, aclarando cómo funciona este punto en el sistema tailandés.

¿Qué pasará si Daniel Sancho se declara inocente?

Además, se ha explicado otro detalle a tener en cuenta: qué podría suceder si Daniel no declara culpable de un asesinato premeditado. "Dice que se equivocaría si su estrategia fuera la de homicidio imprudente", ha deslizado el periodista que ha tenido la oportunidad de entrevistarle en el sudeste asiático. Eso sí, no es el único abogado de Daniel que ha concedido una entrevista hablando de este caso que tantas aristas tiene. Nos referimos a Khun Anan, con quien la revista SEMANA charló largo y tendido a comienzos de octubre. "Mi preocupación es que Daniel quede en manos de alguien que pueda llevarle a la pena capital (...) Los jueces no le van a creer", espetó.