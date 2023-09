Tras la detención de Daniel Sancho en Tailandia su novia en España estaba en paradero desconocido. De repente, se le tragó la tierra. No era para menos y es que el que había sido su pareja había sido acusado del asesinato y posterior descuartizamiento de Edwin Arrieta en el sudeste asiático. Un escándalo que salpicó a muchas personas de su alrededor, incluidas las empresas a las que supuestamente pertenecía. Los dos negocios que estaban relacionados con él cortaron por lo sano con él y Daniel dejó de contar con gran parte de su entorno. Eso no ha evitado que tanto él como su círculo sigan despertando interés, más aún si se trata de su novia. De hecho, se acaba de destapar uno de los desgarradores mensajes que la envió desde la cárcel.

La novia de Daniel Sancho se quedó huérfana cuando tenía 4 años

Se comenzó hablando de una joven llamada Paula, pero nada más lejos de la realidad. Daniel Sancho salía con una chica llamada Laura que, según 'Y ahora Sonsoles', es hija de "una figura muy importante del mundo del automóvil en España". "Le llamaban el Amancio Ortega del motor", han comentado en espacio de televisión de Antena 3. Una pieza clave en la familia que falleció en el año 2007 y que dejó tres hijos, una de ellas la madre de Laura, a la que está tremendamente unida.

Laura, pareja del hijo de Rodolfo Sancho, trabaja en el negocio familiar

Laura no lo habría pasado nada bien, ya que con tan solo 4 años se quedó huérfana de padre. "Su madre no ha rehecho su vida. Laura se ha criado con su madre viuda y su hermana", han asegurado. En cuanto a su vida laboral la novia de Daniel Sancho ha continuado la estela de su familia, trabajando en la empresa familiar "de siempre". Ni ella ni sus íntimos esperaban el giro de 180 grados que iba a dar su vida, de hecho, adoraban a Daniel y creían que pasarían por el altar. "Sancho sí se iba a casar. Cuando él está en Tailandia, iban a tener una boda real en España. Iba a dar un braguetazo. Es una familia muy discreta, muy sencilla. Iba a hacer un bodón y la figura de Arrieta no cuadraba para sus planes de vida", ha explicado la periodista Beatriz Cortázar.

Aunque la novia de Laura ha preferido permanecer en la sombra, sí que ha tenido una conversación con Daniel Sancho desde el centro penitenciario de Koh Samui. Si bien ella quiso hacer las maletas y verle en persona, su familia ha preferido que no viaje al país asiático para poder seguir teniendo una vida tranquila. El chef quiso también darle su versión de lo sucedido, en especial sobre qué le unía a Edwin Arrieta, con quien se ha dicho que comenzó una relación paralela hace más de un año y medio. "Daniel Sancho estando en prisión se ha comunicado con ella. Le escribió, le quiso comentar él mismo su propia versión de los hechos para que no se distorsionara", han deslizado.

Daniel Sancho no solo le dio las explicaciones pertinentes, también pedirle perdón por el daño ocasionado. "Y quería su perdón, quería mantener ese vínculo. Pero la familia no quiere que tenga nada que ver con este chico y la van a proteger los meses que sean necesarios para que pueda vivir una vida tranquila después", han explicado en el programa presentado por Sonsoles Ónega.