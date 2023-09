Daniel Sancho continúa preso en la cárcel de Koh Samui (Tailandia), donde este martes ha recibido la visita de Silvia Bronchalo. Tras la marcha de su padre, Rodolfo Sancho, que ponía rumbo a España el pasado sábado después de una semana en el país, la madre del asesino confeso de Edwin Arrieta he retomado sus visitas en prisión. Según el testimonio de su hijo, después de cometer el atroz crimen, conoció a dos mujeres, con las que compartió varios momentos de ocio. El programa 'Y ahora Sonsoles' ha emitido más declaraciones de la entrevista que le ha realizado a una de ellas. La chica ha asegurado que, aunque Daniel sí le habló sobre su exnovia en pasado, le llegó a decir que era el primero de su grupo de amigos que iba a casarse.

Más detalles sobre la situación sentimental de Daniel Sancho

Este martes, el formato de Antena3 presentado por Sonsóles Onéga ha desvelado la segunda parte de las declaraciones que les ha concedido la chica que estuvo con Daniel después del crimen. Ha reconocido que, 'a priori' le vio nervioso. De hecho, hablaron tranquilamente, se bañaron en la playa e, incluso, se fueron a dar un masaje. Cabe resaltar que se encontraban en la misma localización de la isla de Koh Phangan donde, horas atrás, el joven de 29 años había tirado al mar partes del cuerpo del cirujano colombiano dentro de bolsas de plástico.

"Ahora que lo pienso, puede que estuviera inquieto", ha matizado. La chica y Daniel Sancho tuvieron buena sintonía desde el inicio porque, según su testimonio, él le contó algunos detalles muy personales sobre su vida íntima. Más exactamente sobre su situación sentimental y sobre la relación con su exnovia. "Me contó que tenía 29 años y, por como hablaba, entendí que ahora estaba soltero. Pero me contó que estuvo con su ex en las islas Seychelles y en otros sitios. Y que era muy agradable tener una compañera de viaje", ha recordado, con un marcado acento extranjero y el rostro oculto.

"Era el primero de su grupo de amigos que se iba a casar", le dijo el español a su amiga

Pero ahí no quedaba la cosa. El hijo de Rodolfo Sancho se sinceraba con su nueva amiga hasta el punto de confesarle que "era el primero de su grupo que se iba a casar". Una afirmación que ha tomado a todos por sorpresa, entendiendo que el propio Daniel se refería a su exnovia en pasado. Según ha podido saber el programa, el español y la que fuera su chica rompieron en mayo. Una información que no ha confirmado ni desmentido la entrevistada. Eso sí, ha señalado que Daniel se mostraba deseoso de volver a tener pareja: "Por lo que pude entender, él quería estar emparejado. Le encanta", ha revelado la mujer.

De su 'affaire' con Edwin Arrieta, ninguna mención, ha aclarado este testimonio clave. "No dijo nada de que ahora mantuviera una relación con nadie. No hablaba de una novia o de alguien, no", ha sentenciad la joven. A la espera de que se celebre el juicio que Daniel Sancho tiene pendiente por el asesinato de su amigo especial, es de entender que las palabras de esta mujer serán decisivas para la Fiscalía.