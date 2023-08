¿Dónde está Daniel Sancho? Esa es la pregunta que se hace todo el mundo después de que Big Joke, el jefe de la investigación del crimen de Edwin Arrieta, haya confesado que "el español jamás ha estado en la prisión de Koh Samui". Daniel ingresó, ahora, supuestamente, en este centro penitenciario el 7 de agosto donde iba a estar retenido hasta la celebración del juicio que tiene pendiente por degollar y descuartizar al médico colombiano. Si lo que se daba por cierto hasta este momento no es así, ¿por qué ningún responsable del centro penitenciario se ha pronunciado al respecto en las innumerables entrevistas que han ofrecido a la prensa española? ¿A quién ha ido ver todos estos días Silvia Bronchalo? ¿Por qué la Embajada española no ha informado de este hecho? Un auténtico bombazo que tiene a la familia Sancho desconcertada, como ha confesado su portavoz, Carmen Balfagón.

"Daniel Sancho lleva desde el principio en otra prisión", confirmaba Big Joke en entrevista

La noticia que ha pillado a todos por sorpresa la proporcionaba el alto cargo de la policía, en entrevista con en el programa 'En boca de todos', de Cuatro. Sucedía cuando la reportera enviada a la isla le preguntaba si Daniel sería trasladado a la cárcel de Bangkok desde la prisión donde se encuentra desde hace algo más de 15 días. "Daniel no ha estado nunca en la prisión de Koh Samui, lleva desde el principio en otra", aseguraba Big Joke.

La reportera, que no salía de su asombro, le volvía a preguntar por si el agente no había entendido la pregunta o si se había producido un error en la traducción. Big Joke se armaba entonces con un boli y un papel y se volvía ratificar en sus palabras. "Cuando la policía quiere hablar con los prisioneros, les sacan de prisión para interrogarle. Daniel se ha podido encontrar con su madre en Koh Samui. Pero cuando acaban de interrogarle, le mandan a la otra prisión para dormir", sentenciaba.

Noticia en desarrollo*