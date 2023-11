Extraños movimientos en las redes sociales de Daniel Sancho mientras él está en prisión

Daniel Sancho ingresó en prisión preventiva el pasado 7 de agosto en Tailandia. Desde entonces el hijo de Rodolfo Sancho ha dado varias versiones ante la policía, la Fiscalía e incluso ante el juez, una línea roja que sus letrados en el sudeste asiático le recomendaron que no pasara. Si lo hacía podría ser condenado a pena de muerte, sin embargo, la estrategia legal en España parece ser otra. Aunque cada vez se habla menos del joven de 29 años acusado de asesinar y descuartizar a Edwin Arrieta, hay un detalle de sus redes sociales que llama poderosamente la atención. A pesar de que él está en rejas, se están borrando ciertas publicaciones de su cuenta personal de Instagram, una drástica decisión que podría tener que ver con el juicio que está a punto de celebrarse.

Desaparecen fotografías de la cuenta de Instagram de Daniel Sancho

El nieto de Sancho Gracia ha eliminado parte de sus fotografías, de hecho, ahora cuenta con un número menor al que tenía antes de entrar en el centro penitenciario de Koh Samui. Daniel solo ha dejado cuatro fotografías en su perfil, según advierte 'La Razón', donde hacen hincapié en cómo Sancho blindó su cuenta tras ser detenido. Y es que sabía todos los ojos que estaban puestos en él y cómo medios de comunicación y anónimos querían analizar a fondo su caso. Aunque era muy activo en el universo 2.0, Daniel apenas ha dejado rastro de sus imágenes de fiesta, con amigos o viajando. Tanto es así que solo figuran algunas instantáneas como, por ejemplo, una cocinando u otra junto a su mascota, a quien echa profundamente de menos desde su entrada en prisión.

Pocos, muy pocos se explican este movimiento de Daniel Sancho. A pesar de que se cree que su intención sería dulcificar su imagen antes de ser juzgado, lo que es realmente una incógnita es quién ha sido el encargado de entrar en perfil de Instagram. Él desde prisión no tiene acceso a su teléfono móvil, siendo solo su familia o sus representantes legales los que podrían haber tenido que ver en este asunto. Él, por su parte, no entra en detalles y ha preferido no dar declaraciones ni sobre esto ni sobre lo que sucedió en un hotel de Tailandia con Edwin.

Daniel Sancho tiene un llamativo número de seguidores en sus redes sociales, a pesar de estar en prisión

Ahora Daniel Sancho niega de forma tajante haber asesinado de forma premeditada al cirujano colombiano, un delito por el que sí le acusa tanto la Policía como la Fiscalía. Es consciente de lo duro y complicado que se avecina su futuro, aunque no le queda más remedio que esperar al 2024 para saber si es condenado y a qué pena por la muerte de Edwin. Fue hace más de tres meses cuando Daniel Sancho privatizó su red social, pero ya contaba con 23.000 seguidores, pues su detención había copado titulares y eran muchos los que querían saber de él.

La cuenta atrás ya ha comenzado para Daniel y su familia, lo cual genera muchísima ansiedad. El tiempo jugaría en su contra teniendo en cuenta los avances de la policía, autoridades que, por cierto, rompían su silencio de nuevo estos días. Era el coronel Panya Niratimanon, el jefe de la comisaría de Koh Phangan, quien ponía en entredicho la última versión de Sancho. "No fue accidental, no, no. La fractura del cráneo de Edwin Arrieta no fue por accidente, Daniel Sancho le cogió la cabeza y la golpeó contra el lavabo. Está acreditado. Todo coincide con la confesión de Daniel, coincide con todas las pruebas biológicas, cuchillos, bolsas, testigos...", explicó. Poco después Marcos García Montes, su abogado, respondía a estas declaraciones: "Se han vulnerado derechos fundamentales del detenido en cuanto al intérprete, la grotesca reconstrucción de los hechos, la invitación a un hotel de cinco estrellas... Y la base de todo que es acreditar que efectivamente hubo una pelea que acabó en homicidio imprudente".

Este lunes, 27 de noviembre, el fiscal presenta tanto sus pruebas como un escrito con testigos, peritos e informes criminológicos, por lo que muy pronto se arrojará luz sobre una historia que, a buen seguro, seguirá dejando sorpresas.