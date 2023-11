Daniel Sancho y Silvia Bronchalo, más distanciados que nunca: la razón de su enfado

Daniel Sancho se está viendo sobrepasado. Tiene cerca a su padre, Rodolfo Sancho, pero eso no quita que comience a darse cuenta de la gravedad de la situación. Fue el día 13 de noviembre cuando escuchó al fiscal tailandés los cargos de los que se le acusaba, un durísimo momento en el que su madre no estaba presente. Y es que Silvia Bronchalo abandonó el sudeste asiático y puso rumbo España hace semanas. ¿El motivo? Está molesta ya que considera que no se le está teniendo en cuenta en la toma de decisiones y, por ello, ha hecho las maletas para pensar con distancia. Una reacción que a Daniel no le habría sentado bien y por la que ahora madre e hijo están más distanciados que nunca.

Daniel Sancho, enfadado y triste antes del juicio por la muerte de Edwin Arrieta

El chef de 29 años siente un batiburrillo de emociones. Está enfadado y triste a partes iguales, sentimientos con los que le toca lidiar en la prisión de Koh Samui, donde cumple prisión preventiva desde hace meses. No será hasta el mes de febrero cuando podría dar de comienzo el juicio en el que se pondrá en juego su libertad y en el que los abogados de Edwin Arrieta pedirán "la pena de muerte para él". Una complicada situación sobre la que Daniel no deja de pensar día y noche.

Es consciente de la atención mediática que tiene su caso, pero desearía que no se descubrieran todos los detalles, pues cree que esto le puede perjudicar. Una relación un tanto tensa con los medios que ha provocado que ni siquiera Rodolfo Sancho quiera arrojar luz sobre este caso que ha dado la vuelta al mundo. Mientras tanto Silvia Bronchalo reflexiona sobre su posición antes del juicio de su hijo, tal y como explican en '20 minutos', donde aseguran que "no está de acuerdo en el planteamiento de las cuestiones fundamentales y que además siente que le han mantenido al margen sin consultarle algunas de las decisiones más trascendentales".

La reacción de Rodolfo Sancho en Tailandia que se ha convertido en viral

Todas las miradas están puestas en la familia de Daniel Sancho tras la lectura de los cargos de los que le acusa la Fiscalía. Él ha asegurado en la sala del tribunal tailandés que no es culpable del asesinato premeditado de Edwin Arrieta, una versión que su padre cree con los ojos cerrados. De hecho, él mismo así lo confesó ante las cámaras. "¿Crees que tu hijo lo hizo con premeditación, Rodolfo?", preguntó un reportero a lo que Rodolfo respondió con rotundidad: "Por supuesto que no. Si no, no hubiese habido pelea, ¿no? Mira las leyes".

Habrá que esperar al día 27 de noviembre para que se inicie el procedimiento en el que Daniel Sancho deberá declarar de nuevo y en el que se aportarán pruebas contra él. Un paso previo al juicio, el cual tardará en llegar y cuyo plazo servirá al equipo legal de Daniel para que se elabore una estrategia que intente librarle de la "pena de muerte". Esta condena sería para él el peor de los escenarios, por lo que batallarán para que si es condenado sea a cadena perpetua.

El abogado tailandés de Edwin Arrieta y su claro objetivo

Tras la última vista quien ha roto su silencio ha sido el abogado tailandés de la familia de Edwin Arrieta. Aunque no quiere dar detalles confidenciales, sí que tiene claro que pedirán la pena máxima para el hijo de Rodolfo Sancho. "Haremos lo posible para que el acusado cumpla la pena máxima de acuerdo con las leyes para que haya justicia con la víctima (...) Mi deber es asegurarme de que se haga justicia al máximo en este caso", ha apuntado en una entrevista.

Ahora Daniel Sancho y sus defensores están apostando al máximo por el testimonio de una persona que, según ellos, podría probar que la muerte de Edwin Arrieta fue accidental. Su identidad todavía no ha sido desvelada, pero sí se sabe que, por el momento, no podría viajar a Tailandia y que aparecerá en una lista de testigos que se deberá de entregar.