Daniel Sancho lavó la ropa de Edwin Arrieta para no dejar rastro de sangre

La autopsia de Edwin Arrieta desvela, según Big Joke, que Daniel Sancho habría degollado al colombiano. "El doctor se cayó y se golpeó la cabeza contra el lavabo, pero no murió en ese momento, sino cuando (Sancho) comenzó a cortarle el cuello, según los forenses", han explicado. Estas conclusiones no son las únicas que han visto la luz, sino también la razón por la que la ropa del cirujano no tenía restos de sangre, una pregunta que no dejaba de repetirse la familia de Daniel Sancho. Cabe recordar que autoridades tailandesas aseguraron que el hijo del actor había apuñalado a Edwin en el corazón, por lo que se esperaba que hubiera restos en las prendas.

En su primera entrevista en televisión, la cual conseguía 'En boca de todos', Big Joke aseguraba que "la ropa la habría lavado Daniel y que por eso no tendría ningún resto de sangre", lo que explicaría que lo encontrado estuviera limpia. De este modo, respondía a las dudas que el portavoz de la familia de Daniel Sancho había planteado en televisión. "Es difícil que no haya sangre, desconocemos en que medio ha estado esa camiseta y desconocemos mucha información, pero claro no es factible", espetaron. Fueron muchas las preguntas que se dispararon tras la rueda de prensa ofrecida por la policía tailandesa el 15 de agosto, encuentro con los medios en el que dijeron que tenían pruebas suficientes para demostrar que Daniel Sancho quería acabar con la vida de Edwin de forma premeditada. No creyeron que fuera una muerte accidental, lo que le puede llevar a una condena de pena de muerte.

El hijo de Rodolfo Sancho se encuentra "relativamente bien", pero vigilado y atendido por el equipo médico. Para evitar que cometa una locura el centro penitenciario ha decidido aislarle para tenerle completamente controlado, lo que hace fácil que sepan cómo es su día a día. "Hace deporte suave y Yoga", decían desde prisión. El joven de 29 años se encuentra en la prisión tailandesa de Koh Samui, donde recibe visitas de su madre desde hace días, las cuales no pueden alargarse quizás como les gustaría. Silvia Bronchalo era quien en uno de los primeros encuentros revelaba cómo se sentía, asegurando que nadie te prepara para un momento así.

La familia de Edwin Arrieta por su parte pide justicia y comparte en una de sus cuentas de redes sociales llamativos mensajes, los cuales no han pasado desapercibidos. Aunque son de gente anónima, ellos han querido darle pábulo, tratando de demostrar cuál es el sentir general de la población.

1 de 3 Edwin Arrieta ha muerto degollado, según los forenses 2 de 3 Se busca todavía parte de su torso 3 de 3 Los portavoces de la familia de Daniel Sancho han planteado dudas en televisión