Daniel Sancho: la declaración que marcará su destino en el arranque de su juicio

Daniel Sancho está a punto de iniciar un nuevo capítulo en su vida. Va a enfrentarse a una situación que no había experimentado hasta ahora y no es otra que decidir si se quiere declarar culpable o no culpable del crimen de Edwin Arrieta. En la audiencia que se va a celebrar en breve, el hijo del actor Rodolfo Sancho tendrá que acudir a primera hora de la mañana al Tribunal Provincial de Samui. Allí el fiscal expondrá en público los cargos que pesan sobre Daniel: asesinato premeditado, ocultación de cadáver y destrucción de documentación.

Daniel Sancho siempre ha admitido el crimen

A todo lo anterior, hay que apuntar otras dos novedades importantes. La primera es que a Daniel se le ha concedido que cuente con la ayuda de un intérprete tailandés para la audiencia con el fiscal. Y la otra novedad afecta a la familia Arrieta. Los abogados en Tailandia de la familia de Edwin Arrieta asistirán a esta vista oral, después de que hace varios días dijeran que los familiares de la víctima se van a personar personarán en el juicio contra Daniel Sancho.

Hasta el momento, Daniel Sancho siempre ha admitido ser el autor del asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta, un delito que podría conllevar la pena de muerte según la ley Tailandesa. Si Daniel Sancho llegara a reconocer los hechos frente al fiscal, podría ver reducida su pena tras la celebración del juicio. Es decir, que de una pena de muerte inicial podría pasarse a cadena perpetua o a cumplir una determinada cantidad de años que aún no se sabe. Si el acusado rechazara los cargos, se iniciaría un procedimiento que incluiría una nueva declaración y examen de pruebas que culminaría en un juicio, que podría llevarse a cabo celebrarse entre febrero y abril del año 2024.

Daniel Sancho se quedó sin abogado tailandés

"El acusado puede cambiar su declaración en cualquier momento, es su derecho. Esto alargaría el proceso y complicaría nuestro trabajo porque habrá que obtener más pruebas que demuestren que fue un asesinato premeditado", explicó esta semana el fiscal del caso, Jeerawat Sawatdichai, que también recoció que la autopsia no determina al cien por cien la causa de la muerte de la víctima.

El hijo del actor Rodolfo Sancho va a asistir a la vista programada acompañado de su abogado de oficio, el letrado local Krit Sudthanom, designado por el tribunal después de que el pasado 26 de octubre el acusado acudiera ante el juez sin un letrado particular que le acompañara. Recordemos que Daniel se quedó sin abogado tailandés después de que su padre, Rodolfo Sancho, prescindiera de los servicios de Anan Chuayprabat por numerosas "discrepancias en la defensa". Desde que se iniciara la acusación contra Daniel en Tailandia, su padre cuenta con la asesoría jurídica del bufete Marcos García-Montes y el despacho criminológico jurídico Balfagón-Chipirrás.

El paradero de Silvia Bronchalo es un misterio

Krit Sudthanom todavía no se ha reunido con Daniel Sancho desde que el juez le designara el caso en la vista del 26 de octubre. El español confesó durante los interrogatorios, a través de la asistencia de una intérprete y un policía que le traducían del tailandés al inglés, haber matado a Edwin Arrieta en una pelea violenta el pasado 2 de agosto. Después del crimen descuartizó el cadáver en la isla de Phangan, donde los dos estaban de vacaciones.

"Encontrar a un intérprete de español-tailandés que entienda el lenguaje jurídico que se usa en los procedimientos legales es difícil en Tailandia", ha explicado la presidenta de la Asociación de Traductores e Intérpretes Profesionales del Sudeste Asiático (SEAProTI), Wanitcha Sumanat. Esta situación hace que los acusados extranjeros suelan llevar a sus propios intérpretes al tribunal para asegurarse de que no van a tener problemas con la traducción.

Un detalle que provoca cierta intriga y curiosidad es saber si la madre del chico, Silvia Bronchalo, acudirá a la audiencia o lo más cerca de ella posible para escuchar la declaración de su hijo. Desde que Daniel cometió el asesinato, Silvia ha permanecido en Tailandia, atenta a cualquier necesidad que su hijo haya podido tener en la cárcel. Su presencia en la audiencia sería una sorpresa, dado que ha estado ausente prácticamente desaparecida desde hace semanas. Nadie sabe dónde se encuentra exactamente ni a qué dedica el tiempo en Tailandia. Pero también es verdad que no existen evidencias de su regreso a España. Algunos sugieren que podría estar alojada en un bungalow por razones que van más allá de la simple presencia de su hijo en la isla.

Esta situación contrasta con la de su ex pareja, Rodolfo Sancho, que ha viajo nuevamente a Tailandia para estar junto a Daniel. El actor aterrizó en la isla el pasado 24 de octubre y se reunió con su hijo en la cárcel de Koh Samui. Según pudo saberse, el protagonista de 'El ministerio del tiempo' se fue al hospital después de estar con Daniel.