Daniel Sancho habla en exclusiva y revela cómo es el trato de la policía de Tailandia

Ramón Abarca, delegado de la agencia EFE en Tailandia, ha podido hablar en exclusiva con Daniel Sancho, hijo de Rodolfo Sancho, quien se encuentra retenido por la policía en Tailandia, sospechoso de haber acabado con la vida de Edwin Arrieta Arteaga. "Estoy bien, me han tratado muy bien y para que te hagas una idea de lo bien que me tratan estoy cenando con ellos en el mejor hotel de la isla, el el Anantara. Yo había estado en el Anantara y es el mejor hotel en el que he estado en mi vida", ha explicado en un audio que se ha emitido en televisión.

"Me han traído aquí porque han cerrado el caso. Les he preguntado por qué estáis siendo tan buenos conmigo y me han dicho que porque nos has ayudado mucho y te has comportado bien en todo momento", ha continuado diciendo el joven, en el punto de mira por presuntamente asesinar y descuartizar a Edwin Arrieta, un conocido cirujano plástico colombiano. Llama la atención que Sancho haya podido hablar desde su teléfono móvil y que los agentes policiales lo hayan llevado a cenar, como si nada, a un resort de cinco estrellas en el que se puede dormir por 300 euros la noche y en el que el precio medio de un plato es equiparable a los establecimientos de lujo de Europa.

"Sabe muy bien lo que ha hecho, lo que le espera y las consecuencias que tiene", asegura el periodista que ha hablado con Daniel Sancho

Según Ramón Abarca, el periodista que se ha puesto en contacto con Daniel Sancho, este "sabe perfectamente lo que le espera, sabe las consecuencias que pueda tener". Al parecer, es plenamente consciente de la situación delicada que atraviesa: "Sabe muy bien lo que ha hecho, lo que le espera y las consecuencias que tiene para su familia". Una familia, por cierto, que sigue consternada tras lo sucedido. Su padre no tardó en tomar un avión rumbo a Tailandia tras conocer lo sucedido, pero que podría tener que esperar aún para ver cara a cara a su hijo. Tal y como ha adelantado el periodista de EFE, "va a ser difícil que le vea", ya que en los próximos días, Daniel Sancho tendrá "que acogerse a un "protocolo covid en el que una vez que sea encarcelado solo podría tener contacto con su abogado".

"El juez no ha presentado cargo contra él", sostiene Abarca. "El hecho de que se haya declarado culpable puede ayudar a que no sea condenado a cadena perpetua a pena de muerte. Él ha declarado a la policía que se sintió un rehén y se sintió amenazado por la relación que tenía con Edwin. Él nos contó que le había contactado por Instagram, que luego se habían conocido en Madrid, que él le había dejado dinero para montar negocios en España y en Latinoamérica. Quería algo más, quería que fuera su novio".

El hijo de Rodolfo Sancho ha confesado haber matado a Edwin Arrieta "por celos"

Cabe recordar que Daniel Sancho ha declarado ser culpable de la muerte de su amigo Edwin Arrieta. En un principio negó tener algo que ver con la desaparición de su amigo, pero poco después confesó haberle matado por "celos" y temor de que le "engañara". A día de hoy, son muchas las pruebas contra Daniel Sancho que le incriminan en este caso: desde el testimonio que ha ofrecido a la policía y en el que reconocer ser autor del crimen, o las imágenes de unas cámaras de seguridad de una tienda que lo captaron comprando diversos objetos; entre ellos bolsas de basura y un cuchillo de gran tamaño. Según informaciones de 'Bangkok Post', la policía tailandesa no termina de creer el relato de Daniel Sancho y no dan demasiada credibilidad a su testimonio, pues tendrían pruebas que indicarían que fue un asesinato premeditado.