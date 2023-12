Nuevas imágenes de Daniel Sancho tras 4 meses en la cárcel: sin pelo y mucho más delgado

Escasas han sido las veces en las que hemos podido ver cuál es el estado de Daniel Sancho tras entrar en prisión. Una de ellas cuando estaba frente a un ordenador en la cárcel de Koh Samui, otra ahora cuando ha regresado al tribunal del sur de Tailandia en el que arrancará el juicio contra él por el crimen de Edwin Arrieta. A pesar de que hasta ahora acudía en un vehículo con cristales oscuros, en esta ocasión ha sido diferente. Y es que la patrulla policial que le trasladaba dejaba al descubierto la parte trasera del coche y, por ende, al hijo de Rodolfo Sancho, quien viajaba esposado, ataviado de un mono marrón y con la mirada perdida en ciertos momentos. No es para menos, ya que durante este 12 de diciembre ha descubierto algo primordial para él: la fecha del juicio.

Cuatro meses después de que Daniel Sancho ingresara en prisión preventiva hemos podido ver cuál es su aspecto actual. Está visiblemente más delgado, luce su cabello corto y prefiere que las cámaras no le capten en una situación así, prueba de ello, que haya dado la espalda a la prensa cuando el coche llegaba al tribunal a primera hora de la mañana. Eso no quita que quisiera saber cuántos medios y qué cobertura se estaba haciendo de su caso, de hecho, se daba la vuelta en varias ocasiones para mirar a los periodistas allí apostados. Se le ha podido ver claramente, aunque no todo su rostro debido a la mascarilla obligatoria que él debe portar cada vez que abandona el centro penitenciario en el que permanece por la muerte del cirujano colombiano. Unas pequeñas salidas que le permiten respirar aire fresco e incluso reencontrarse con su familia fuera de prisión.

Será a partir del mes de abril cuando durante más de 15 días laborables Daniel Sancho deberá salir de la cárcel para asistir al juicio en el que podría ser condenado a pena de muerte. Una cita en la que su equipo legal trabaja y en la que se aportarán los 27 testigos que tienen, dos de ellos protegidos, así como los 50 documentos para tratar de demostrar que lo sucedido con Edwin fue "un accidente". "La defensa tiene más de 50 documentos para demostrar que no fue un asesinato con premeditación, señalando que fue una pelea y un posterior accidente. Por lo tanto, sería un homicidio imprudente. Además hay un informe forense que va en la misma línea, señalando que fue un accidente", aseguran desde 'Vamos a ver', donde, por cierto, se han emitido las primeras imágenes de Daniel el mismo día en el que se ha conocido la fecha del juicio.

No es lo único que ha sucedido, pues Silvia Bronchalo ha concedido también unas declaraciones sobre lo sucedido en el interior del tribunal. "Está todo muy bien, ya os enterareis de más detalles por los abogados", ha asegurado la madre de Daniel Sancho, dejando ver que muy pronto descubriremos más detalles acerca del caso. Un caso que ha conseguido dar la vuelta al mundo y que llegará a su fin en los próximos meses. Tanto es así que está previsto que dé comienzo el próximo 9 de abril y finalice el 3 de mayo, siendo solo de martes a viernes cuando las vistas tendrán lugar.

El escalofriante relato de Daniel Sancho

Entonces se escucharán a todos los testigos, además de alegatos de fiscalía, familia de Edwin o del propio Daniel Sancho, quien se declara no culpable del asesinato premeditado de Edwin Arrieta. Fue el pasado 5 de agosto cuando el joven de 29 años fue detenido tras confesar que había matado a Edwin, lo que llevó a su detención y por lo que se le ha llevado incluso a la escena del crimen para que reconstruyera paso a paso lo sucedido en la noche de los hechos. Aseguró que todo empezó con una discusión que se fue de las manos y cuya muerte resultó, según su versión, accidental. "Lo tenía contra el baño. Así, entonces, él me agarró, me mordió. Yo lo levanté del suelo y lo golpeé otra vez. Luego se quedó inconsciente, todo estaba lleno de sangre en poco tiempo, yo salí del lavabo. Estoy intentando acordarme de todo, quizá le pegué una vez más. Es posible que le golpeara más. En poco tiempo, estaba todo lleno de sangre. Encendí la ducha para que el agua se llevara la sangre porque había mucha sangre saliendo. Puse el agua caliente a tope, para que la sangre no se coagulase y se pegara (...) Entonces lo dejé ahí. Entonces traje todas las bolsas, la sierra, el machete", dijo Sancho a la policía.