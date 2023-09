Las escalofriantes imágenes de Daniel Sancho recreando el golpe que le dio a Edwin Arrieta

Daniel Sancho no tuvo problemas para explicarle a la policía tailandesa con pelos y señales qué ocurrió entre él y Edwin Arrieta en el hotel de Koh Phangan donde acabó con su vida. Y así quedó registrado. El programa 'Y ahora Sonsoles ha tenido acceso a unas escalofriantes imágenes de la confesión grabada del hijo de Rodolfo Sancho en el que reproduce 'in situ' cómo golpeó al colombiano. En el vídeo se puede ver al asesino confeso, rodeado de un nutrido grupo de agentes, reproduciendo paso a paso la escena de la pelea que mantuvo con su amante. Esto tras confesarle, según su testimonio, que no quería mantener relaciones sexuales con él.

Daniel Sancho agarró por el cuello a Edwin después del puñetazo inicial que le propinó

No fue una caída accidental, como se dijo en un primer momento. Daniel le asestó un puñetazo en la cara a Edwin Arrieta dentro de la lujosa cabaña de la isla tailandesa que habían reservado. En la reconstrucción de los hechos, el cocinero español muestra con todo lujo de detalles en que zona de la cara golpeó a su amigo especial: en el lado derecho de la mandíbula. En ese momento, estaban en la habitación principal donde mantenían una acalorada discusión. "Le dije 'Esto se tiene que acabar. No quiero hacerlo más. El estaba sacando sus cosas de la maleta", explica a los agentes Daniel, con una tranquilidad pasmosa.

El golpe fue tan brutal, que Edwin retrocedió unos pasos hasta caer en el suelo del baño, todavía consciente. Una vez en el suelo, el cirujano trató de zafarse de su agresor, que le agarró del cuello, lo levantó y, ahí sí, lo lanzó contra el pico del lavamanos. En las imágenes, se puede ver a Daniel cogiendo del cuello a uno de los policías, reproduciendo así el momento de forma fehaciente.

