Daniel Sancho envía un inesperado mensaje a su novia desde Tailandia

En las últimas horas, el nombre de Daniel Sancho está en boca de todos. El hijo de Rodolfo Sancho ha confesado ser el culpable del asesinato de Edwin Arrieta Arteaga, un cirujano plástico colombiano de 44 años. A sus sorprendentes declaraciones sobre la muerte del cirujano colombiano, de 44 años, se suman sus recientes palabras sobre cómo lo está tratando la policía de Tailandia. Allí fueron hallados los restos mortales de su amigo, completamente desmembrados. El chef asegura que "está bien", que se ha ido a cenar con varios agentes de policía en el lujoso restaurante de un hotel de 4 estrellas en la isla de Koh Samui, la isla a la que ha sido trasladado. También ha mandado un sorprendente mensaje a Paula, su novia.

La periodista Patricia López, de 'El Programa del verano', ha podido hablar con Sancho, a quien los agentes que lo custodian le han dejado acceso a su teléfono móvil. Así, el nieto del mítico Sancho Gracia ha transmitido lo que desea que haga su novia ahora que se enfrenta a un inminente juicio que podría durar meses. "No me va a esperar, ni debe, que sea feliz, y siga con su vida", ha asegurado.

"Esto no es la antigua Roma ni estoy conquistando la Galia, llevábamos cinco años juntos", dice Daniel Sancho

Daniel ha querido aprovechar que le han dejado utilizar su teléfono móvil para transmitir un mensaje a su novia, con la que ha mantenido un noviazgo de cinco años. “Que sea feliz y siga con su vida”, ha asegurado. A pesar de encontrarse en una tesitura tan difícil, el chef parece tener claro que lo mejor es que su novia y él tomen caminos por separado. Tajante, ha explicado: "Esto no es la antigua Roma ni estoy conquistando la Galia, llevábamos cinco años juntos".

Según se ha podido saber, el joven ya habría hablado por teléfono con su novia poco después de ser llevado a dependencias policiales. Fue allí donde se le habría permitido hacer una llamada para ponerse en contacto con sus seres queridos. "Daniel se habría hecho con un teléfono para ponerse en contacto con sus amigos y con una chica con la que mantenía una relación, una chica llamada Paula", adelantó el periodista Miguel Frigenti. "En esta llamada, Daniel habría confesado este crimen. La versión que da a sus amigos y a su novia Paula es que mata al cirujano mediante dos puñetazos".

"Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin", ha confesado Daniel Sancho

Daniel ha confesado ser autor de un crimen del que ya se habla fuera de nuestras fronteras: "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho".